Klienci zobaczyli zero na kontach. Firma zabiera głos

W aplikacji Coinbase, która służy do handlu kryptowalutami, w tym bitcoinem, wystąpił błędy powodujące, że część użytkowników widziała w środę zerowe saldo - informuje CNBC. "Nasz zespół bada sprawę. Wasze aktywa są bezpieczne" - skomentowali przedstawiciele platformy. Sytuacja miała miejsce w dniu, w którym kurs bitcoina przekroczył po raz pierwszy od ponad dwóch lat poziom 60 tysięcy dolarów.

Jak podało CNBC, tego samego dnia część klientów firmy Coinbase, która obsługuje platformę do wymiany kryptowalut, informowała o problemach w działaniu oprogramowania służącego do kupna i sprzedaży m.in. właśnie bitcoina.

Użytkownicy skarżyli się, że po zalogowaniu do aplikacji stan ich konta wynosił zero.

Co to jest bitcoin?

Bitcoin to jedna z pierwszych i najpopularniejsza na świecie kryptowaluta . Została stworzona przez Satoshi Nakamoto, do dziś nie ustalono, czy pod tym pseudonimem kryje się jedna, czy wiele osób.

Od chwili stworzenia i przeprowadzenia pierwszej transakcji kolejne bitcoiny generowane są w ściśle określonych odstępach czasu w oparciu o proces nazywany "kopaniem". Polega on na wykonywaniu przez komputery skomplikowanych operacji obliczeniowych, a algorytm bitcoina co określony czas rozprowadza wśród zaangażowanych w to uczestników nowe, "wykopane" bitcoiny.