Nowa wersja popularnego napoju trafiła do sklepów

W lipcu prezydent Trump ogłosił, że koncern "zgodził się" po rozmowie z nim na wykorzystywanie cukru trzcinowego w coli oferowanej w USA. Koncern początkowo nie potwierdzał tych doniesień. Później zapowiedział wejście na rynek takich napojów.

Rzecznik koncernu potwierdził w rozmowie z CNN, że nowa wersja trafia już do wybranych miast i sklepów.

Specjalny przycisk na biurku Trumpa

Cola produkowana na rynek amerykański jest zazwyczaj słodzona syropem glukozowo-fruktozowym, a w niektórych innych krajach w tym celu wykorzystywany jest cukier trzcinowy. Firma od dawna oferowała na amerykańskim rynku colę słodzoną cukrem trzcinowym w szklanych butelkach importowaną z Meksyku.

Sam Trump jest fanem diet coke. Ma nawet na biurku w Gabinecie Owalnym specjalny przycisk, którym zamawia colę. W 2018 r. "New York Times" napisał, że prezydent wypija nawet kilkanaście tych napojów dziennie. Diet coke jest słodzona aspartamem.

Jak zaznaczył Reuters, administracja Trumpa naciska na koncerny spożywcze, by zmieniły składniki wytwarzanych przez nie produktów i pozbywały się np. sztucznych barwników.

Stanowisko Roberta F. Kennedy'ego

Minister zdrowia USA Robert F. Kennedy jr. zajmuje krytyczne stanowisko względem ilości cukru obecnej w amerykańskiej diecie. Zapowiedział, że w zaktualizowanych wytycznych będzie zalecał Amerykanom, by stawiali na żywność nieprzetworzoną.

Eksperci podkreślają, że słodzone napoje, niezależnie od tego, czy wykorzystywany jest do tego syrop glukuzowo-fruktozowy, czy cukier trzcinowy, nie są zdrowe.

