Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Nowa wersja popularnego napoju trafiła do sklepów

coca-cola-lod-shutterstock_643315588
Słodko-gorzki problem. O potężnych ilościach cukru w produktach spożywczych
Źródło: tvn24bis
Koncern Coca-Cola rozpoczął w Stanach Zjednoczonych sprzedaż napojów słodzonych cukrem trzcinowym zamiast syropem glukozowo-fruktozowym - podają amerykańskie media. Latem z taką inicjatywą wystąpił prezydent Donald Trump.

W lipcu prezydent Trump ogłosił, że koncern "zgodził się" po rozmowie z nim na wykorzystywanie cukru trzcinowego w coli oferowanej w USA. Koncern początkowo nie potwierdzał tych doniesień. Później zapowiedział wejście na rynek takich napojów.

Rzecznik koncernu potwierdził w rozmowie z CNN, że nowa wersja trafia już do wybranych miast i sklepów.

Specjalny przycisk na biurku Trumpa

Cola produkowana na rynek amerykański jest zazwyczaj słodzona syropem glukozowo-fruktozowym, a w niektórych innych krajach w tym celu wykorzystywany jest cukier trzcinowy. Firma od dawna oferowała na amerykańskim rynku colę słodzoną cukrem trzcinowym w szklanych butelkach importowaną z Meksyku.

Sam Trump jest fanem diet coke. Ma nawet na biurku w Gabinecie Owalnym specjalny przycisk, którym zamawia colę. W 2018 r. "New York Times" napisał, że prezydent wypija nawet kilkanaście tych napojów dziennie. Diet coke jest słodzona aspartamem.

Jak zaznaczył Reuters, administracja Trumpa naciska na koncerny spożywcze, by zmieniły składniki wytwarzanych przez nie produktów i pozbywały się np. sztucznych barwników.

Stanowisko Roberta F. Kennedy'ego

Minister zdrowia USA Robert F. Kennedy jr. zajmuje krytyczne stanowisko względem ilości cukru obecnej w amerykańskiej diecie. Zapowiedział, że w zaktualizowanych wytycznych będzie zalecał Amerykanom, by stawiali na żywność nieprzetworzoną.

Eksperci podkreślają, że słodzone napoje, niezależnie od tego, czy wykorzystywany jest do tego syrop glukuzowo-fruktozowy, czy cukier trzcinowy, nie są zdrowe.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp

Źródło: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Donald Trump
Zobacz także:
Donald Tusk
Premier: jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w tej kwestii
Z kraju
Changpeng Zhao
Trump ułaskawił miliardera
Ze świata
saranda albania shutterstock_1979689766
"Musieli czekać na posiłki w długich kolejkach". Jest wyrok TSUE
Turystyka
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
"Małpki" w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada
Z kraju
chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu
Ze świata
shutterstock_2564758397
Aplikacje częściowo zablokowane. Władze tłumaczą decyzję
Tech
PKP Intercity
Te pociągi staną na godzinę. Lista połączeń
Z kraju
Lotnisko Warszawa-Radom
Zawiadomienie do prokuratury w sprawie lotniska w Radomiu. "Szereg nieprawidłowości"
Z kraju
Drób zaatakowała choroba, której ostatnie przypadek odnotowano w Polsce 49 lat temu (zdjęcie ilustracyjne)
"Uśmiercenie" ponad pół miliona kur. Komunikat
Z kraju
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"W słuchawce cisza". Klienci dużego operatora mieli kłopoty z połączeniami
Tech
AdobeStock_573281782
Zarabiają nie więcej niż najniższa krajowa. Ogromna liczba pracowników
Pieniądze
Jedna z ulic w Moskwie
Zielone światło dla unijnych sankcji. "Pakiet, który uderza w główne źródła rosyjskich dochodów"
Ze świata
Ropa naftowa
Ceny mocno w górę po decyzji Trumpa
Rynki
shutterstock_2187908817
Kara może sięgnąć 13 tysięcy złotych. Sypią się mandaty dla turystów
Turystyka
Lidl prosi o zwrot produktu
Lidl wycofuje produkt. Ostrzeżenie
Z kraju
Donald Trump
Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa. "Poważny cios"
Ze świata
Moskwa
Jest porozumienie w sprawie sankcji na Rosję
Ze świata
pap_20250729_0LO
Wizyty Trumpa i Vance'a. Spór o to, kto ma zapłacić rachunek
Ze świata
Radosław Piesiewicz
Nowy sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Są kontrowersje
Z kraju
Kopalnia, wieża szybowa
"To będzie krew, pot i łzy". Debata w TVN24+
Z kraju
ludzie ulica krakow stare miasto polska shutterstock_289616486
"Ogromna szansa" dla Polski. "Przeskoczenie kolejnego progu w rozwoju gospodarczym"
Tech
Narodowy Bank Polski, NBP
Znikające nazwisko byłej pierwszej damy z bazy NBP. Jak szukaliśmy odpowiedzi
Z kraju
Serwerownia
Skutki mogą być katastrofalne. Eksperci ostrzegają
Tech
Samsung XR
Samsung rusza do wyścigu z Apple i Metą
Tech
Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija
Od grudnia więcej płatnych dróg
Moto
pap_20250225_0WW
Kosztowny atak hakerski. Straty dla gospodarki liczone w miliardach
Tech
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
"To nie tak powinno wyglądać". Biznes krytykuje rządowy program
Dla firm
pap_20241008_0QS
ZUS sprawdzi przedsiębiorców. "Będziemy weryfikować szczególnie"
Pieniądze
Donald Trump
Trump podnosi koszt. Gigant wstrzymuje rekrutacje
Ze świata
Rafineria MOL w Szazhalombatta na Węgrzech
Pożar rafinerii. Problemy w regionie
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica