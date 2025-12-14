Gigant usiłuje ratować sieć kawiarni. Ostatnie rozmowy

Brytyjska spółka private equity TDR została wskazana niedawno na preferowanego oferenta Coca-Coli. Rozmowy utknęły jednak w martwym punkcie, jak donosi "Financial Times" powołując się na źródła. Umowa przewiduje zachowanie przez giganta mniejszościowego udziału w brytyjskiej sieci kawiarni. W sierpniu koncern prowadził rozmowy z bankiem inwestycyjnym Lazard.
Coca-Cola nabyła Costa Coffee w 2018 r. od brytyjskiej firmy Whitbread Plc za 5,1 mld dolarów.
