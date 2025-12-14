Logo TVN24
Ze świata

Gigant usiłuje ratować sieć kawiarni. Ostatnie rozmowy

costa coffee kawiarnia hiszpania - Brookgardener shutterstock_2422711029
Starbucks zamyka sławny lokal w Seattle
Źródło: Reuters
The Coca-Cola Company usiłuje ratować sieć kawiarni Costa Coffee. Koncern prowadzi rozmowy w celu sprzedaży marki na skraju upadłości z TDR Capital, prywatną firmą inwestycyjną - przekazał dziennik "Financial Times".

Brytyjska spółka private equity TDR została wskazana niedawno na preferowanego oferenta Coca-Coli. Rozmowy utknęły jednak w martwym punkcie, jak donosi "Financial Times" powołując się na źródła. Umowa przewiduje zachowanie przez giganta mniejszościowego udziału w brytyjskiej sieci kawiarni. W sierpniu koncern prowadził rozmowy z bankiem inwestycyjnym Lazard.

Coca-Cola nabyła Costa Coffee w 2018 r. od brytyjskiej firmy Whitbread Plc za 5,1 mld dolarów.

moskwa gum shutterstock_2065060409
Przejmują legendarne marki w Rosji. Proceder kwitnie
shutterstock_398163211
Gigant wycofuje reklamę. "Miała pokazywać stresujące momenty"
coca-cola-lod-shutterstock_643315588
Coca-Cola zmieniła skład
Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: Reuters, "Financial Times"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

