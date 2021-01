Co kupujemy w czasie pandemii?

Zainteresowanie pościelą wywołującą poczucie komfortu psychicznego potwierdza mieszkająca w Lizbonie Ana Sena. - W Portugalii grube kołdry należały dotychczas do rzadkości. W ostatnich miesiącach znacząco przybyło tego rodzaju oferty. Sprzedawcy przekonują, że grube kołdry dzięki swojej wadze i teksturze działają odstresowująco - powiedziała PAP Sena. Pedro Caseiro, współproducent kołder sprzedawanych pod marką Blanky, potwierdza zainteresowanie wprowadzonym we wrześniu 2020 r. na rynek produktem. Przyznaje, że grube kołdry wprowadził do swojej oferty specjalnie z myślą o zestresowanych pandemią osobach. Portugalski przedsiębiorca przekonuje, że wytwarzane z bawełny kołdry posiadają wewnątrz fragmenty przetworzonego szkła, które w czasie snu "w naturalny sposób uciskają" mięśnie użytkownika, służąc wytwarzaniu się w jego organizmie substancji korzystnych dla dobrego samopoczucia, takich jak m.in. melatonina. Zainteresowanie pościelą uspokajająca potwierdzają też władze portugalskiej spółki More Textil, wytwarzającej m.in. pościel i kojce dla psów. Jak powiedział szef spółki Artur Soutinho, w tkaninie nowego łóżka dla czworonogów zawarty jest m.in. kannabidiol, który - jak twierdzi przedsiębiorca - działa uspokajająco na psy.