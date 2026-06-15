Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Co dalej z cieśniną Ormuz? Trump mówi o bezpiecznym szlaku, Iran zapowiada opłaty

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
ciesnina ormuz
Porozumienie USA z Iranem. Reporterka CNN Julia Benbrook o szczegółach
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Statki, w tym wiele jednostek załadowanych ropą naftową, zaczęły wypływać z cieśniny Ormuz - poinformował prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca przekonywał, że południowa część szlaku jest bezpieczna. Iran utrzymuje z kolei, że będzie pobierał od statków opłaty za usługi morskie, ale nie za sam tranzyt.

Prezydent USA Donald Trump napisał w poniedziałek w serwisie Truth Social, że ruch statków przez cieśninę Ormuz został wznowiony.

"Statki zaczynają wypływać z cieśniny Ormuz, wiele z nich załadowanych ropą. Płyną południową 'autostradą', która jest całkowicie bezpieczna, zabezpieczona i nieskazitelna. Są też inne szlaki podróży!!!" - napisał Trump, nie podając dodatkowych szczegółów.

Południowa "autostrada", o której wspomniał, to najpewniej szlak wodny prowadzący statki bliżej wybrzeża Omanu. Według przekazanych wcześniej informacji, jeszcze przed porozumieniem z Iranem wojsko USA miało potajemnie przeprowadzać tamtędy tankowce wypływające z Zatoki Perskiej. Trump mówił wcześniej, że w ten sposób na rynek trafiło 100 milionów baryłek ropy naftowej.

Truth Social: Donald Trump ogłasza otwarcie cieśniny Ormuz
Truth Social: Donald Trump ogłasza otwarcie cieśniny Ormuz
Źródło zdjęcia: Truth Social

Iran: opłaty będą, ale nie za tranzyt

Inną wersję dotyczącą zasad przepływu przez cieśninę przedstawił w poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghai. Oświadczył, że Iran będzie pobierał opłaty od statków przepływających przez cieśninę Ormuz, ale mają one dotyczyć usług morskich.

- Zawsze twierdziliśmy, że nie dążymy do pobierania opłat tranzytowych, lecz że będą naliczane opłaty za usługi nawigacyjne, ochronę środowiska, ubezpieczenie statków i inne niezbędne usługi - powiedział Baghai.

Rzecznik podkreślał, że chodzi o opłaty za usługi morskie, a nie za samo przepłynięcie przez cieśninę Ormuz.

Wcześniej o wzmożonym ruchu przez Ormuz mówił również wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla CNBC. Zarówno on, jak i Trump przekonywali, że ruch odbywa się bez pobierania opłat przez władze Iranu. Przeciwne informacje podała irańska agencja Fars. Vance twierdził jednak, że irańskie media próbują w ten sposób "sprzedać" porozumienie na użytek wewnętrzny w Iranie, a ofiarami dezinformacji padają między innymi izraelskie media.

Porozumienie USA-Iran. Trump o wznowieniu ataków
Dowiedz się więcej:

Porozumienie USA-Iran. Trump o wznowieniu ataków

TVN24

Ropa Brent mocno spadła

Wstępna umowa z Iranem ma dotyczyć otwarcia cieśniny Ormuz oraz zniesienia amerykańskiej blokady irańskich portów. Po jej ogłoszeniu ceny ropy znacząco spadły.

Cena ropy Brent obniżyła się o około 5 procent, do 83 dolarów za baryłkę.

Aktywa, reparacje i Rada Bezpieczeństwa ONZ

Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili w niedzielę, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Prezydent USA informował, że nakazał "natychmiastowe" otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów.

Baghai przekazał również, że w porozumieniu mają znaleźć się zapisy dotyczące irańskich aktywów zamrożonych za granicą oraz reparacji za szkody wojenne.

- Uwolnienie irańskich aktywów i reparacje za szkody to dwa kluczowe punkty - powiedział rzecznik irańskiego MSZ. Dodał, że "strona amerykańska zobowiązała się do podjęcia działań w obu tych obszarach".

Iran zapowiedział także, że będzie zabiegał o ratyfikację ostatecznego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Ma to dotyczyć również części związanej z programem nuklearnym.

- Oczekujemy, że ostateczne porozumienie zostanie poparte rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 60 dni po jego podpisaniu - przekazał Baghai.

Rzecznik irańskiego MSZ odniósł się też do sytuacji w regionie. Podkreślił, że Liban jest integralną częścią porozumienia, wezwał do zakończenia walk oraz poszanowania jego suwerenności i integralności terytorialnej. Dodał, że Waszyngton jest zobowiązany do dopilnowania, aby Izrael zakończył działania w Libanie.

Mimo postępów w negocjacjach pokojowych, Teheran nadal deklaruje głęboką nieufność wobec Stanów Zjednoczonych.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
TVN24
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
29 min
czarno na bialym coz szkodzi rozliczyc
Cóż szkodzi rozliczyć… Głos zabierają posłowie, którzy są na szczycie rankingu
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
IranKonflikt na Bliskim WschodzieUSARopa naftowaCieśnina Ormuz
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Tesla
System Tesli miał ratować życie. Eksperci mówią o mylących danych
Tech
shutterstock_2359731071
Problemy z aplikacją i bankowością. Duża awaria w VeloBanku
Pieniądze
Maciej Lasek
Z Warszawy do Gdańska w 100 minut. Rząd zapowiada pakiet inwestycji
Z kraju
Elon Musk
Musk wierzy w bilionowe przychody SpaceX. Analitycy mają inne prognozy
Tech
Donald Trump
Trump chce wywrzeć presję na Macronie, grozi horrendalnymi cłami
Ze świata
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Zakaz social mediów dla dzieci. Wielka Brytania chce "oddać im dzieciństwo"
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw na wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
Łukasz "Luke" Nosek
Kiedyś PayPal, dziś SpaceX. Polak zgarnął fortunę po debiucie firmy Muska
Tech
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Nowe dane o inflacji w Polsce
Z kraju
pit podatki pieniadze pln shutterstock_94199566.jpg
Petru o zmianach w systemie podatkowym: to krytycznie ważne
Pieniądze
Ropa wyciekła podczas przeładunku z platformy na tankowiec
Optymizm na rynkach po ogłoszeniu porozumienia USA-Iran
Rynki
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w poniedziałek. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
czarnek na konwencji pis
"Plan Czarnka" dla Polski. Deklaracje Prawa i Sprawiedliwości
Z kraju
Mark Zuckerberg
Zuckerberg przyznaje: popełniliśmy błędy
Tech
Restauracja
Lokal z gwiazdką. "Jak mogłaś wydać tyle pieniędzy na kolację"
Łukasz Figielski
dzieci telefony shutterstock_2573783959_1
Czy zakaz serwisów społecznościowych dla dzieci ma sens? "To nie działa"
Tech
złotówka shutterstock_1189131880
Jak długo Polacy przetrwaliby bez dochodu? Wyniki badania zaskakują
Z kraju
Astro Teller
Brakuje kobiet w technologii. Amerykański przedsiębiorca apeluje
Tech
Donald Trump
Trump ogranicza dostęp do sztucznej inteligencji. Jest decyzja
Tech
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Nowy milioner w kraju. Padła szóstka w Lotto
Pieniądze
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Tyle zapłacimy za tankowanie w niedzielę
Moto
ropa paliwa
Zapasów drastycznie ubywa. "Bijemy na alarm"
Ze świata
Władimir Putin
Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. "Systemowe działanie Rosji"
Łukasz Figielski
American Airlines Airbus A321 Dallas Fort Worth lotnisko - Markus Mainka AdobeStock_626810222_Editorial_Use_Only
Lotniska opanowane przez gangi. Mimo to American Airlines przywraca połączenia
Turystyka
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Tak spawacz stał się milionerem. "Nie miałem pojęcia, że to urośnie do takich rozmiarów"
Ze świata
Donald Tusk na konferencji w Łomży
"Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie". Rząd szykuje ważną zmianę
Z kraju
Plaża w Porto Santo, Portugalia
Miliony euro na odbudowę plaż. Rząd wprowadza plan napraw
Turystyka
Donald Tusk
Zapowiedź premiera. "Osobiście tego dopilnuję"
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach
Z kraju
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Bilion dolarów Muska. To mógłby kupić
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica