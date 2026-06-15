Ze świata Co dalej z cieśniną Ormuz? Trump mówi o bezpiecznym szlaku, Iran zapowiada opłaty Oprac. Jan Sowa |

Porozumienie USA z Iranem. Reporterka CNN Julia Benbrook o szczegółach Źródło wideo: TVN24, CNN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prezydent USA Donald Trump napisał w poniedziałek w serwisie Truth Social, że ruch statków przez cieśninę Ormuz został wznowiony.

"Statki zaczynają wypływać z cieśniny Ormuz, wiele z nich załadowanych ropą. Płyną południową 'autostradą', która jest całkowicie bezpieczna, zabezpieczona i nieskazitelna. Są też inne szlaki podróży!!!" - napisał Trump, nie podając dodatkowych szczegółów.

Południowa "autostrada", o której wspomniał, to najpewniej szlak wodny prowadzący statki bliżej wybrzeża Omanu. Według przekazanych wcześniej informacji, jeszcze przed porozumieniem z Iranem wojsko USA miało potajemnie przeprowadzać tamtędy tankowce wypływające z Zatoki Perskiej. Trump mówił wcześniej, że w ten sposób na rynek trafiło 100 milionów baryłek ropy naftowej.

Truth Social: Donald Trump ogłasza otwarcie cieśniny Ormuz Źródło zdjęcia: Truth Social

Iran: opłaty będą, ale nie za tranzyt

Inną wersję dotyczącą zasad przepływu przez cieśninę przedstawił w poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghai. Oświadczył, że Iran będzie pobierał opłaty od statków przepływających przez cieśninę Ormuz, ale mają one dotyczyć usług morskich.

- Zawsze twierdziliśmy, że nie dążymy do pobierania opłat tranzytowych, lecz że będą naliczane opłaty za usługi nawigacyjne, ochronę środowiska, ubezpieczenie statków i inne niezbędne usługi - powiedział Baghai.

Rzecznik podkreślał, że chodzi o opłaty za usługi morskie, a nie za samo przepłynięcie przez cieśninę Ormuz.

Wcześniej o wzmożonym ruchu przez Ormuz mówił również wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla CNBC. Zarówno on, jak i Trump przekonywali, że ruch odbywa się bez pobierania opłat przez władze Iranu. Przeciwne informacje podała irańska agencja Fars. Vance twierdził jednak, że irańskie media próbują w ten sposób "sprzedać" porozumienie na użytek wewnętrzny w Iranie, a ofiarami dezinformacji padają między innymi izraelskie media.

Ropa Brent mocno spadła

Wstępna umowa z Iranem ma dotyczyć otwarcia cieśniny Ormuz oraz zniesienia amerykańskiej blokady irańskich portów. Po jej ogłoszeniu ceny ropy znacząco spadły.

Cena ropy Brent obniżyła się o około 5 procent, do 83 dolarów za baryłkę.

Aktywa, reparacje i Rada Bezpieczeństwa ONZ

Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili w niedzielę, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Prezydent USA informował, że nakazał "natychmiastowe" otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów.

Baghai przekazał również, że w porozumieniu mają znaleźć się zapisy dotyczące irańskich aktywów zamrożonych za granicą oraz reparacji za szkody wojenne.

- Uwolnienie irańskich aktywów i reparacje za szkody to dwa kluczowe punkty - powiedział rzecznik irańskiego MSZ. Dodał, że "strona amerykańska zobowiązała się do podjęcia działań w obu tych obszarach".

Iran zapowiedział także, że będzie zabiegał o ratyfikację ostatecznego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Ma to dotyczyć również części związanej z programem nuklearnym.

- Oczekujemy, że ostateczne porozumienie zostanie poparte rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 60 dni po jego podpisaniu - przekazał Baghai.

Rzecznik irańskiego MSZ odniósł się też do sytuacji w regionie. Podkreślił, że Liban jest integralną częścią porozumienia, wezwał do zakończenia walk oraz poszanowania jego suwerenności i integralności terytorialnej. Dodał, że Waszyngton jest zobowiązany do dopilnowania, aby Izrael zakończył działania w Libanie.

Mimo postępów w negocjacjach pokojowych, Teheran nadal deklaruje głęboką nieufność wobec Stanów Zjednoczonych.

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