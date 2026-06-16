Ze świata Parlament Europejski przyjął porozumienie w sprawie ceł z USA Oprac. Wiktor Knowski |

Parlament Europejski uchylił immunitety czterem polskim europosłom Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Za przyjęciem głosowało 440 eurodeputowanych, przeciw było 151, a 50 wstrzymało się od głosu .Porozumienie znosi większość ceł na towary przemysłowe i rolne z USA. Wprowadza również klauzulę wygaśnięcia (sunset clause), zgodnie z którą preferencje taryfowe na import produktów przemysłowych i rolno-spożywczych wygasną 31 grudnia 2029 roku, chyba że zostaną odnowione.

Obejmuje ona również mechanizmy ochronne mające na celu zabezpieczenie unijnego sektora przemysłowego i rolniczego, wzmacnia przepisy dotyczące klauzuli zawieszającej oraz określa jasne warunki obniżek ceł na pochodne stali i aluminium - przekazał Parlament Europejski.

Na liście produktów z USA, które będą mogły wjeżdżać do UE na bardziej korzystnych warunkach, nie ma tzw. produktów wrażliwych, takich jak wołowina, drób czy cukier. UE wprowadzi zerową stawkę celną na orzechy, olej sojowy, niektóre ryby i owoce morza oraz karmę dla zwierząt domowych.

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Negocjacje nad porozumieniem

Wcześniej, pod koniec maja, państwa członkowskie UE dały zielone światło dla wejścia w życie porozumienia celnego z USA. W ten sposób Unia Europejska kończy prace nad regulacjami wdrażającymi porozumienie wynegocjowane przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen z prezydentem USA Donaldem Trumpem w lipcu 2025 r. w szkockim Turnberry.

W zamian za obietnicę utrzymania ceł m.in. na europejskie samochody na poziomie 15 proc. von der Leyen zapowiedziała obniżenie lub zniesienie taryf na amerykańskie produkty rolne.

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20 maja porozumienie w sprawie ostatecznego kształtu regulacji osiągnął Parlament Europejski i cypryjska prezydencja, która reprezentuje w tym półroczu państwa członkowskie w Radzie UE. Następnie stolice dały zielone światło porozumieniu zawartemu przez PE i reprezentującą państwa UE cypryjską prezydencję.

Komisja Europejska będzie mogła zawiesić preferencje celne na amerykańskie towary wcześniej, jeśli USA nie wywiążą się z zobowiązań wynikających z porozumienia z Turnberry lub "zakłócą stosunki handlowe i inwestycyjne z UE, w tym poprzez dyskryminację lub atakowanie unijnych podmiotów gospodarczych". Jest to jeden z bezpieczników wynegocjowanych przez europarlament i państwa UE.

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