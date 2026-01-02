Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Waszyngton zmienia zdanie w sprawie makaronu

Trump o cłach. "Chiny chcą rozmawiać"
Departament Handlu Stanów Zjednoczonych planuje wprowadzić zmiany, które będą dotyczyły kilku włoskich producentów makaronu. Cła na tę kategorię produktów spożywczych zostaną znacznie obniżone - podaje portal stacji CNN.

Większość produktów pochodzących z Unii Europejskiej podlega obecnie cłom w wysokości co najmniej 15 proc.

Władze USA zaproponowały w październiku podniesienie stawki dotyczącej makaronu do poziomu 92 proc., co spowodowałoby, że towar z Włoch podlegałby łącznie opłatom w wysokości 107 proc.

Departament Handlu zmienił jednak zdanie i ogłosił w środę 31 grudnia, że cła na makaron będą wynosiły od 24 proc. do 29 proc. Ostateczna wysokość stawek zostanie ustalona 12 marca.

Donald Trump
Rok Donalda Trumpa i pytanie, co z jego intensywności pozostało
Michał Sznajder
Donald Trump
Trump: już tego nie robimy
Donald Trump prezentuje "złotą kartę"
Jak otrzymać "złotą kartę" Trumpa? Ruszył nabór wniosków
TVN24

Zarzuty zaniżania cen

Cła dotyczą 13 włoskich podmiotów produkujących makaron. Są efektem skargi antydumpingowej złożonej w lipcu ubiegłego roku przez dwie amerykańskie firmy do Departamentu Handlu USA - 8th Avenue Food & Provisions i Winland Foods.

Zarzucały one kilku włoskim producentom, że zaniżają ceny makaronu wysyłanego do Stanów Zjednoczonych.

"Ponowne ustalenie ceł jest oznaką uznania przez amerykańskie władze gotowości naszych firm do współpracy" - poinformowało w czwartek włoskie ministerstwo spraw zagranicznych w oświadczeniu.

Autorka/Autor: skib

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

USAWłochyCła Donalda TrumpaCła
