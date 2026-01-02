Waszyngton zmienia zdanie w sprawie makaronu

Trump o cłach. "Chiny chcą rozmawiać" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Większość produktów pochodzących z Unii Europejskiej podlega obecnie cłom w wysokości co najmniej 15 proc.

Władze USA zaproponowały w październiku podniesienie stawki dotyczącej makaronu do poziomu 92 proc., co spowodowałoby, że towar z Włoch podlegałby łącznie opłatom w wysokości 107 proc.

Departament Handlu zmienił jednak zdanie i ogłosił w środę 31 grudnia, że cła na makaron będą wynosiły od 24 proc. do 29 proc. Ostateczna wysokość stawek zostanie ustalona 12 marca.

Zarzuty zaniżania cen

Cła dotyczą 13 włoskich podmiotów produkujących makaron. Są efektem skargi antydumpingowej złożonej w lipcu ubiegłego roku przez dwie amerykańskie firmy do Departamentu Handlu USA - 8th Avenue Food & Provisions i Winland Foods.

Zarzucały one kilku włoskim producentom, że zaniżają ceny makaronu wysyłanego do Stanów Zjednoczonych.

"Ponowne ustalenie ceł jest oznaką uznania przez amerykańskie władze gotowości naszych firm do współpracy" - poinformowało w czwartek włoskie ministerstwo spraw zagranicznych w oświadczeniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD