Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Nowe cła Trumpa nie zwalczą niewolnictwa. "Przyniosą odwrotny efekt"

|
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Marcin Wrona: to rozporządzenie administracji Donalda Trumpa wywraca wszystko do góry nogami
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Groźba prezydenta Donalda Trumpa dotycząca nałożenia nowych ceł na partnerów handlowych w niewielkim stopniu przyczyni się do walki ze współczesnym niewolnictwem - stwierdza Reuters. Nowe daniny na państwa, którym USA zarzucają opieszałość w zwalczaniu pracy przymusowej, mogą wręcz pogorszyć sytuację.

W ramach swojej najnowszej ofensywy handlowej administracja Trumpa zaproponowała wprowadzenie dodatkowych opłat celnych w wysokości 10 lub 12,5 procent na towary importowane z 60 krajów. Powodem ma być rzekome nieskuteczne przeciwdziałanie handlowi produktami wytwarzanymi przy użyciu pracy przymusowej. Zarzut ten partnerzy handlowi USA stanowczo odrzucili.

Cicha rewolucja w Białym Domu. Nowe cła na horyzoncie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cicha rewolucja w Białym Domu. Nowe cła na horyzoncie

"Nowe uzasadnienie" ceł Trumpa

Plan Biura Przedstawiciela USA ds. Handlu (USTR) opiera się na dochodzeniu prowadzonym na mocy Sekcji 301 dotyczącym nieuczciwych praktyk handlowych. Ma on pomóc w przywróceniu ceł nałożonych przez Trumpa w trybie nadzwyczajnym, które w lutym zostały uchylone przez Sąd Najwyższy USA.

Eksperci ds. handlu i praw człowieka podkreślają jednak, że to rozwiązanie nie przyczyni się do likwidacji powszechnego problemu pracy dzieci, pracy przymusowej czy innych form wyzysku pracowników w globalnych łańcuchach dostaw.

- Istota tego nowego środka ma niewiele - o ile w ogóle cokolwiek - wspólnego z pracą przymusową. To po prostu nowe uzasadnienie dla wprowadzenia ceł handlowych - ocenia Ram Ben Tzion, współzałożyciel i dyrektor generalny Publican, cyfrowej platformy służącej do weryfikacji transportów morskich.

Według najnowszych szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) ofiarą pracy przymusowej na świecie pada obecnie 27,6 miliona ludzi - to wzrost o około 2,7 miliona w porównaniu z 2016 rokiem. Niemal połowa wszystkich przypadków pracy przymusowej w sektorze prywatnym dotyczy branż związanych z eksportem: przemysłu wytwórczego, budownictwa, rolnictwa, rybołówstwa oraz górnictwa.

Młodzi mężczyźni uwierzyli Trumpowi. Teraz wystawiają rachunek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Młodzi mężczyźni uwierzyli Trumpowi. Teraz wystawiają rachunek

Monika Winiarska

Zarzuty wobec Unii Europejskiej

Szczególne kontrowersje budzą zarzuty USA wobec Unii Europejskiej, która jest jednym z jej największych partnerów handlowych.

W raporcie USTR skrytykowano unijne rozporządzenie w sprawie zakazu produktów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej, które zacznie obowiązywać w grudniu 2027 roku. Przepisy te stawiają wyżej poprzeczkę w kwestii dowodzenia naruszeń niż regulacje amerykańskie i wymagają od organów kontrolnych przedstawienia uzasadnionych obaw przed podjęciem konkretnych działań.

Komisja Europejska uznała nowe cła za nieuzasadnione i przypomniała o zapisach umowy handlowej zawartej z Waszyngtonem w zeszłym roku. Porozumienie to ograniczało maksymalną stawkę celną USA na większość towarów z UE do poziomu 15 proc.

To był cios w gospodarkę Chin
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To był cios w gospodarkę Chin

Maciej Michałek

Unijne regulacje szersze niż w USA

Z kolei międzynarodowa organizacja praw człowieka Walk Free zauważa, że żaden z krajów grupy G20 nie robi wystarczająco dużo w stosunku do swojego bogactwa, by walczyć z pracą przymusową. Walk Free dodaje, że same Stany Zjednoczone znajdują się w pierwszej dziesiątce państw o największej liczbie osób żyjących w warunkach współczesnego niewolnictwa.

Zastępca sekretarza generalnego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), Andrew Wilson, wyraził zaniepokojenie "arbitralnym charakterem" nowych ceł.

- Taki krok nie ma sensu, jeśli jego celem miałoby być wzmocnienie kontroli nad współczesnym niewolnictwem - powiedział Wilson. Dodał, że planowane regulacje unijne będą miały ostatecznie szerszy zakres niż te w USA. - System UE może docelowo objąć większą część rynku, ponieważ dotyczy zarówno importu, produktów sprzedawanych na terenie UE, jak i eksportu ze Wspólnoty.

Sebastian Ruenz, specjalista ds. ESG i łańcuchów dostaw w kancelarii Taylor Wessing, zgadza się, że unijne ramy prawne nie są tak słabe, jak sugeruje Waszyngton. Unijny zakaz obejmuje produkty wytwarzane przy użyciu pracy przymusowej na całym świecie, bez względu na kraj ich pochodzenia.

"Strukturalnie będzie to prawo o wiele bardziej kompleksowe niż przepisy amerykańskie" - ocenia Ruenz, przypominając, że Niemcy (poprzez ustawę o należytej staranności w łańcuchu dostaw) oraz Francja (poprzez podobne przepisy) wprowadziły już własne, krajowe standardy w zakresie zwalczania pracy przymusowej.

"Ale to będzie piękne". Trump o nowym pomyśle na budowę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ale to będzie piękne". Trump o nowym pomyśle na budowę

TVN24

Nie chodzi o konkurencję

Przedsiębiorcy, którzy i tak z trudem odnajdują się w realiach nieprzewidywalnej wojny handlowej Trumpa - generującej w ciągu ostatniego roku ogromne koszty i paraliżującej łańcuchy dostaw - wciąż analizują skutki najnowszych gróźb taryfowych - stwierdza Reuters.

Rick Woldenberg, dyrektor generalny firmy Learning Resources produkującej zabawki edukacyjne, zakwestionował same założenia amerykańskiego dochodzenia, które powiązało walkę ze współczesnym niewolnictwem z interesami komercyjnymi USA.

- Kraje, które podpisały zobowiązania przeciwko pracy przymusowej, nie zrobiły tego z powodów konkurencyjnych, ale dlatego, że jest ona niemoralna - powiedział w rozmowie z agencją Reuters.

"Już wystarczy". Izba Reprezentantów głosowała w sprawie Iranu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Już wystarczy". Izba Reprezentantów głosowała w sprawie Iranu

TVN24

Efekt odwrotny do zamierzonego

Nawet osoby, które zasadniczo popierają zakazy importu jako broń w walce ze współczesnym niewolnictwem, wątpią, czy cła w proponowanej przez Trumpa formie mogą przynieść realną zmianę. Są one bowiem uzależnione od wolumenu handlu, a nie od skali i surowości samego wyzysku.

Najbardziej radykalne formy pracy przymusowej - systemy sankcjonowane przez państwo w chińskim regionie Sinciang, w sektorze bawełnianym w Turkmenistanie czy w Korei Północnej - wcale nie są głównym celem tych taryf. Ich kształt dyktują raczej wielkość wymiany handlowej oraz względy geopolityczne, uważa Helene de Rengerve, starsza doradczyni ds. odpowiedzialności korporacyjnej w Human Rights Watch.

- Nie jest również jasne, w jaki sposób ma to motywować kraje do rzeczywistej poprawy sytuacji. W niektórych państwach może to wręcz wywołać opór polityczny. Obawiam się, że te działania przyniosą efekt odwrotny do zamierzonego i zaszkodzą samej walce z pracą przymusową - stwierdziła de Rengerve.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
32 min
mycie zębów
Dotyczy co dziewiątego Polaka. Lekarze biją na alarm
TVN24
30 min
pc
"Kiedyś nie było aż tylu pacjentów"
TVN24
57 min
pc
"Musiałam się pogodzić z tym, że już pewne rzeczy są niemożliwe"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Cła Donalda TrumpaCłaUSA
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Dziecko wypadło z wieżowca we Włocławku
Dziecko wypadło przez okno z 11. piętra. Matka była pijana
TVN24
shutterstock_2759574669 (1)
Zaczyna się w jamie ustnej. Skutki mogą sięgać znacznie dalej
TVN24
Ciało humbaka Timmy'ego na wybrzeżu duńskiej wyspy Anholt
Humbak Timmy. Ustalenia z sekcji zwłok
METEO
Maja Chwalińska po zwycięskim meczu z Dianą Shnaider
Post Mai Chwalińskiej wywołał lawinę komentarzy
TVN24
57-latek został deportowany przez straż graniczną
Wyłowił wielkiego suma, wywiózł go w bagażniku. Został deportowany
WARSZAWA
Peter Magyar
Sytuacja niespotykana od 36 lat. Nowy sondaż na Węgrzech
TVN24
2026-06-05T094406Z_2_LWD632005062026RP1_RTRWNEV_C_6320-UKRAINE-CRISIS-ROMANIA-DRONE-UGC-MOMENT-0001
Morski dron eksplodował w pobliżu portu. Jest komunikat Ukrainy
TVN24
Muzułmanie w Krakowie w Hali 100-lecia podczas Eid al-Fitr, czyli Święta Przerwania Postu, które kończy ramadan, kwiecień 2023
Bosak o meczetach w Krakowie: "o jeden za dużo". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Burza, piorun
Coraz intensywniej pada i wieje. Gdzie jest burza
METEO
Diana Shnaider
"Federacje sportowe zasłaniają sobie oczy, uszy i usta"
Mikołaj Gątkiewicz
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS)
Astronauci z ISS mogą być ewakuowani
METEO
Elon Musk
"Obsesyjne" wpisy Muska na temat Wielkiej Brytanii. "Nie tacy jesteśmy"
TVN24
app store shutterstock_2424441451
Apple reaguje na sankcje i usuwa rosyjską aplikację
Tech
Niemowlęciem zaopiekowali się policjanci
Była pijana i zajmowała się miesięcznym dzieckiem. Sama wezwała pomoc
Radomsko
Izba Reprezentantów poparła ujawnienie akt sprawy Epsteina
Przełomowe głosowanie w USA. "Wstrząśnie Senatem"
Ze świata
Policja zatrzymała agresywnyego pasażera tramwaju (zdj. ilustracyjne)
Zaatakował kobietę w tramwaju. Mężczyznę zatrzymała policja
TVN24
Areszt dla podejrzanego o atak na małoletniego kibica (zdjęcie ilustracyjne)
Paczka z napisem "broń chemiczna". Nadawca aresztowany
WARSZAWA
Rzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
FAŁSZRzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
Michał Istel
Władimir Putin
Zełenski napisał list otwarty do Putina. Trump komentuje
TVN24
Sprawę żydowskiego uboju rytualnego bada Prokuratura Rejonowa w Białymstoku
Śledztwo w sprawie strażaków podejrzanych o gwałt. Jest decyzja prokuratury
TVN24
Akt oskarżenia przeciwko żołnierzowi (zdj. ilustracyjne)
Przechodzień zaatakowany maczetą w głowę. Żołnierz oskarżony o usiłowanie zabójstwa
Klaudia Kamieniarz
Burze
Alarmy IMGW przed burzami. W części kraju są pomarańczowe
METEO
imageTitle
"Poznałyśmy się jako dziesięciolatki". Znów głośno o relacji Chwalińskiej i Świątek
EUROSPORT
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Kolizja przy wjeździe do siedziby ABW. Auto uderzyło w tramwaj
WARSZAWA
Mężczyznę z dworca kolejowego zabrali policjanci
Uderzył kierowniczkę pociągu w brzuch. Jechał bez biletu
TVN24
Książę Andrzej
Były książę sfotografowany z wielkim siniakiem pod okiem
TVN24
Xi Jinping
Przyjął 17 przywódców. Do tego pojedzie z wizytą
TVN24
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Ceny paliw na weekend. Nowe obwieszczenie
Z kraju
SEWASTOPOL
Rosyjskie ataki w trzech obwodach. Są zabici i ranni
TVN24
imageTitle
Tajemnica strojów Chwalińskiej. Zakłopotanie i uśmiech tenisistki
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica