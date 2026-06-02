Ze świata

Jest zielone światło dla ceł UE-USA. Komisja podjęła decyzję

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump
UE i USA uzgodniły oświadczenie w sprawie ceł. Stawki na europejskie auta mają być obniżone
Komisja handlu międzynarodowego Parlamentu Europejskiego (INTA) poparła wdrożenie ustaleń z USA dotyczących ceł, które uzgodniono w sierpniu 2025 roku.

Za przyjęciem dokumentu głosowało 31 eurodeputowanych, przeciw było 6, a 3 wstrzymało się od głosu.

Prace Parlamentu Europejskiego nad dokumentem prowadził sprawozdawca, europoseł Bernd Lange (Socjaliści i Demokraci). Kolejnym etapem procedury będzie głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, zaplanowane na 16 czerwca.

Porozumienie w sprawie ceł pomiędzy Unią Europejską a USA

Wcześniej, pod koniec maja państwa członkowskie UE dały zielone światło dla wejścia w życie porozumienia celnego z USA. W ten sposób Unia Europejska kończy prace nad regulacjami wdrażającymi porozumienie wynegocjowane przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen z prezydentem USA Donaldem Trumpem w lipcu 2025 r. w szkockim Turnberry.

W zamian za obietnicę utrzymania ceł m.in. na europejskie samochody na poziomie 15 proc. von der Leyen zapowiedziała obniżenie lub zniesienie taryf na amerykańskie produkty rolne.

20 maja porozumienie w sprawie ostatecznego kształtu regulacji osiągnął Parlament Europejski i cypryjska prezydencja, która reprezentuje w tym półroczu państwa członkowskie w Radzie UE. Następnie stolice dały zielone światło porozumieniu zawartemu przez PE i reprezentującą państwa UE cypryjską prezydencję.

Dokończenie procesu legislacyjnego wymaga jeszcze zatwierdzenia ustaleń przez Parlamentu Europejski.

Czas potrzebny na wdrożenie

Wdrożenie postanowień z Turnberry zajmie Unii Europejskiej prawie rok. Powodem przedłużania prac były groźby Trumpa dotyczące przejęcia przez USA Grenlandii. W odpowiedzi europarlament zawiesił prace nad porozumieniem.

Zwłoka zaniepokoiła Trumpa, który 7 maja ogłosił, że daje UE czas do 4 lipca na obniżenie ceł na amerykańskie produkty. Zagroził, że jeśli UE nie dotrzyma tego terminu, podniesie cła na europejskie towary do 25 proc.

Warunki porozumienia

Na liście produktów z USA, które będą mogły wjeżdżać do UE na bardziej korzystnych warunkach, nie ma tzw. produktów wrażliwych, takich jak wołowina, drób czy cukier. UE wprowadzi zerową stawkę celną na orzechy, olej sojowy, niektóre ryby i owoce morza oraz karmę dla zwierząt domowych.

Zgodnie z porozumieniem preferencje handlowe dla USA wygasną z końcem 2029 roku.

Komisja Europejska będzie mogła zawiesić preferencje celne na amerykańskie towary wcześniej, jeśli USA nie wywiążą się z zobowiązań wynikających z porozumienia z Turnberry lub "zakłócą stosunki handlowe i inwestycyjne z UE, w tym poprzez dyskryminację lub atakowanie unijnych podmiotów gospodarczych". Jest to jeden z bezpieczników wynegocjowanych przez europarlament i państwa UE.

Źródło: PAP
