Ze świata

Co czwarta groźba ceł Trumpa wchodzi w życie

Donald Trump
Trump grozi Macronowi cłami za niepodniesienie ceny lekarstwa w Europie
Źródło: TVN24
Inwestorzy z coraz większym dystansem odnoszą się do gróźb prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie nakładania kolejnych ceł - donosi agencja Bloomberg. Jak wylicza, z 49 gróźb celnych Trump zrealizował około 25 procent. Autorzy analizy stwierdzili, że pod koniec ubiegłego roku konsekwencja Trumpa w realizacji deklarowanych gróźb wyraźnie osłabła.

Bloomberg przypomniał, że tylko w ciągu ostatnich trzech tygodni Trump cztery razy groził wprowadzeniem dodatkowych taryf i żadna z tych gróźb nie wywarła na inwestorach większego wrażenia.

"W normalnych czasach (takie zapowiedzi – red.) wstrząsnęłyby inwestorami, zaniepokoiłyby prezesów i skłoniły ekonomistów do błyskawicznej rewizji prognoz wzrostu dla krajów objętych sankcjami. Zamiast tego rynki finansowe i kadra zarządzająca zignorowały ostrzeżenia Trumpa" – zauważył Bloomberg.

Groźby celne Trumpa

Agencja przypomniała, że prezydent USA wysłał te groźby pod adresem: partnerów handlowych Iranu, zwolenników zachowania obecnego statusu Grenlandii, a także Kanady i Korei Południowej. Podkreślono, że w każdym wypadku potraktowano je "jedynie jako słowa, mające na celu zyskanie przewagi lub wymuszenie zmiany zachowań, a nie jako coś, co (Trump) faktycznie miałby zrealizować".

Przywołano zarazem wyniki analizy Bloomberg Economics, zgodnie z którą nieuzasadnione jest stanowisko, w którym wszystkie groźby celne Trumpa można lekceważyć. Autorzy badania stwierdzili, że średnio co czwarta z nich zostaje wcielona w życie.

Autorzy zestawienia przeanalizowali 49 gróźb celnych, które zapowiadał Trump, oraz nowych dochodzeń handlowych, których wszczęcie zapowiadała jego administracja. Badanie objęło okres od wyborczego zwycięstwa w listopadzie 2024 r. do ostatniej niedzieli. Bloomberg ustalił, że z przeanalizowanych gróźb ponad połowa nie została w pełni wdrożona.

Badanie pokazało, że większość gróźb, które zostały w pełni wdrożone lub poddane dochodzeniu, miała miejsce między lutym a wrześniem 2025 roku. Autorzy analizy stwierdzili, że pod koniec ubiegłego roku konsekwencja Trumpa w realizacji deklarowanych gróźb wyraźnie osłabła. Według Bloomberga było to spowodowane m.in. obawą prezydenta USA o to, że może to doprowadzić do spadku jego notowań w sondażach opinii publicznej.

"Trump wycofuje się z gróźb, które w największym stopniu przykuwają uwagę, a które głównie dotyczą drastycznego zwiększenia stawki lub stanowią zagrożenie dla rozejmu handlowego z Chinami” – napisali analitycy Bloomberga.

Autorka/Autor: pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KENT NISHIMURA / POOL

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica