Zawieszenie ceł i kontyngentów na import z Ukrainy. Jest propozycja Brukseli

"Komisja zaproponowała dziś przedłużenie zawieszenia ceł przywozowych i kontyngentów na ukraiński wywóz do UE na kolejny rok, wzmacniając jednocześnie ochronę wrażliwych unijnych produktów rolnych. Odbywa się to zgodnie ze zobowiązaniami UE dotyczącymi wspierania Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne" - podała KE. Ponadto Komisja Europejska przekazała, że proponuje umożliwienie rolnikom z UE skorzystania w roku 2024 z odstępstw od przepisów Wspólnej Polityki Rolnej zobowiązujących ich do utrzymywania niektórych obszarów w stanie nieprodukcyjnym. Wniosek Komisji zostanie przekazany w środę państwom członkowskim, które będą nad nim głosować.KE podała, że propozycja stanowi "pierwszą konkretną odpowiedź mającą na celu rozwiązanie problemów związanych z dochodami rolników".