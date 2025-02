"Cła to podatki. Nakładając je, USA opodatkowują własnych obywateli"

Odpowiedź Komisji Europejskiej

Nowa propozycja Trumpa

Przedstawiając nową propozycję, Trump stwierdził, że pod uwagę mają być brane nie tylko stawki ceł z innych krajów na towary z USA, lecz także inne bariery handlowe i regulacje, a nawet podatek VAT. Prezydent wielokrotnie skarżył się na stosowanie przez Unię Europejską VAT-u i innych barier wobec firm z USA. "W rzeczywistości system VAT jest o wiele bardziej karzący niż cła. W ten sposób będziemy więc na to patrzeć, nazwiemy to cłem, ponieważ używają tego jako sposobu na obejście ceł" - podkreślił Trump. Według danych Światowej Organizacji Handlu średnia stawka celna UE dla towarów z USA to 4,9 proc., podczas gdy średnia stawka w USA to 3,3 proc.