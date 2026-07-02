Ze świata Nowe cła na tanie przesyłki. Co musisz wiedzieć Oprac. Wiktor Knowski |

Nowe cła na przesyłki spoza UE Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Valeriana002/Shutterstock

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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej, 1 lipca zakończyło się zwolnienie z cła tanich paczek spoza UE. Zamiast tego wprowadzona została opłata celna w wysokości 3 euro, ok. 13 zł, od rodzaju produktu.

Nowe cła na paczki spoza UE

Cło naliczane jest teraz od pozycji towarowej, która ma przypisany konkretny kod celny.

- W praktyce oznacza to, że kupując na przykład dwa kubki, które będą do nas leciały spoza Unii Europejskiej, zapłacimy podczas odprawy celnej trzy euro. Jeśli natomiast kupowalibyśmy kubek i koszulkę, czyli produkty z dwóch różnych rodzajów, o dwóch różnych kodach taryfy celnej, wtedy opłata wyniesie sześć euro - tłumaczy Kierownik Działu Operacji Międzynarodowych w Poczcie Polskiej Emil Lipiec.

Jeżeli więc w naszej paczce znajdują się trzy rodzaje produktów (np. koszulka, kubek i słuchawki) i jej wartość nie przekracza 150 euro, dodatkowa opłata celna wyniesie 9 euro.

Najnowsze zmiany:

1 lipca - data wejścia w życie nowych opłat celnych.

3 euro - wysokość opłat naliczanych od rodzaju produktu w paczce.

150 euro - maksymalna cena przesyłki objętej nowymi opłatami.

Zalew tanich paczek z Chin

Z danych KE wynika, że tylko w 2025 r. do Unii trafiło 5,9 mld nieobjętych cłami tanich produktów z państw trzecich.

Przesyłki te ilościowo stanowiły 97 proc. całego importu z państw trzecich, ale ich wartość odpowiadała jedynie 2 proc. importowanych dóbr.

Jak przyznała KE, firmy aby uniknąć ceł nierzadko celowo obniżały wartość przesyłki lub dzieliły zakupy na kilka paczek tak, by wartość znajdujących się w nich towarów nie była wyższa niż 150 euro.

Przesyłki e-commerce w UE

Nowe cła stanowią część reformy, która zakłada m.in. utworzenie centrum danych dla handlu elektronicznego oraz objęcie przesyłek standardowymi opłatami uzależnionymi od ich wartości i kraju pochodzenia.

W ramach reformy wprowadzona zostanie także opłata manipulacyjna, którą będą pobierać urzędy celne za odprawę towarów. Powinna ona wejść w życie jeszcze w listopadzie tego roku, choć jej wysokość nie jest jeszcze znana.

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