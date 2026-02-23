Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Europejski zwrot. To może być kolejny cios w Trumpa

Donald Trump
Donald Trump krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Źródło: Reuters
Parlament Europejski zawiesi ratyfikację umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi - przekazała główna negocjatorka Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Zeljana Zovko w wywiadzie dla agencji Bloomberga. To reakcja na wyrok Sądu Najwyższego USA, który unieważnił cła nałożone przez Donalda Trumpa między innymi na Unię Europejską.

Chęć zawieszenia zatwierdzenia umowy z USA do czasu osiągnięcia większej jasności w sytuacji wyraziła zarówno EPL, jak i inne główne frakcje w Parlamencie Europejskim - podał Bloomberg. Taką samą opinię wygłosił Bernd Lange, szef Komisji Handlu PE, który w poniedziałek zwołał nadzwyczajne spotkanie w tej sprawie.

Porozumienie handlowe z USA

Porozumienie handlowe z USA opierało się na nałożonych przez Trumpa 15-proc. cłach na towary z UE. Cła te zostały zniesione przez piątkowy wyrok Sądu Najwyższego, choć jeszcze tego samego dnia prezydent podpisał rozporządzenie wprowadzające nowe, 10-proc. cła globalne na 150 dni, które mają wejść w życie we wtorek. W sobotę Trump zapowiedział jednak, że podwyższy stawkę do 15 proc., co jest wysokością maksymalną.

Ponieważ jednak cła te są naliczane w dodatku do innych istniejących podatków, ich wprowadzenie zwiększy poziom ceł na niektóre towary z UE do ponad 15 proc. przewidzianych przez umowę UE-USA. Według opinii części ekspertów nowe cła Trumpa również znajdują się na grząskim gruncie prawnym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump: będę używał małych liter z powodu całkowitego braku szacunku

Trump: będę używał małych liter z powodu całkowitego braku szacunku

Niespodziewane konsekwencje ceł Trumpa. Kto zapłaci mniej, a kto więcej

Niespodziewane konsekwencje ceł Trumpa. Kto zapłaci mniej, a kto więcej

Nie pierwszy raz

Sprawa była przedmiotem poniedziałkowego spotkania ambasadorów państw UE w Brukseli. PE już wcześniej raz zawiesił proces ratyfikacji umowy - w związku z groźbą nałożenia ceł na szereg państw europejskich, które wysłały wojska na Grenlandię. Pierwotnie umowa zawarta w sierpniu ub.r. w szkockim Turnberry między Trumpem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen miała zostać poddana głosowaniu w PE pod koniec stycznia.

Porozumienie zostało zawarte w reakcji na początkowe nałożenie przez Trumpa 30-proc. ceł na towary z UE, które wedle umowy zostały zmniejszone do 15 proc. Umowa zakładała również zlikwidowanie niemal wszystkich ceł unijnych na towary przemysłowe z USA oraz zobowiązanie do zakupów amerykańskiego gazu i ropy naftowej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpParlament EuropejskiUSA
Zobacz także:
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Ograniczają liczbę pracowników z Rosji. "Nie chcemy, aby zbrodniarze i sabotażyści kręcili się po naszych ulicach"
Ze świata
Ponad milion odbiorców w Kijowie pozostaje bez prądu
Ukraina na skraju "finansowej tragedii"
Ze świata
Kijów bez prądu
Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy
TVN24
Donald Trump
Trump: będę używał małych liter z powodu całkowitego braku szacunku
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: dotarło, zakute łby?
Radosław Sikorski
Sikorski: to się spotkało z powszechnym niezadowoleniem
Ze świata
Peter Szijjarto
Ukraina kontra Węgry. "Sytuacja jest prosta"
Ze świata
shutterstock_1989384944
Linia lotnicza zawiesi usługi. Możliwe utrudnienia
Turystyka
Dziecko przed komputerem
Rekordowa kara dla porno firmy
Tech
san pedro kalifornia usa port kontener kontenery - Robert V Schwemmer shutterstock_2313230713
Niespodziewane konsekwencje ceł Trumpa. Kto zapłaci mniej, a kto więcej
Ze świata
Sam Altman
"20 lat życia i całe jedzenie, które zjadasz w tym czasie, zanim staniesz się mądry"
Tech
shutterstock_2613355915
Firma kurierska dostała wielomilionową karę
Donald Trump w Białym Domu
Trump tworzy "Korpus Technologiczny"
Tech
shutterstock_2708817987
Najnowsze dane ze sklepów. "Tekstylia, odzież, obuwie" z największym wzrostem
Węgiel
Szef KPRM o "aferze węglowej": wielki skok na kasę. Jest zawiadomienie do prokuratury
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Tydzień na rynkach. Co czeka giełdę w tym tygodniu
Rynki
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2273493059
Tak typują lewe zwolnienia i nie tylko. "Niewidoczne gołym okiem" 
Maja Piotrowska
Komisja Europejska
UE odpowiada Trumpowi na podwyżki ceł. "Umowa to umowa"
Ze świata
Robert Fico, premier Słowacji
Premier Słowacji: zwrócę się o wstrzymanie dostaw energii do Ukrainy
TVN24
pap_20260114_1V6
Exodus z Wall Street nabiera tempa. Są nowe kierunki
Ze świata
Viktor Orban
Orban zapowiada konsekwencje dla Ukrainy. "Nie będziemy bezczynni"
Ze świata
Książę Andrzej
Sprawa księcia Andrzeja. Parlament przyjrzy się roli wysłanników handlowych
Ze świata
Rafineria w Wołgogradzie
Pół miliona baryłek wyparowało. Rosja produkuje mniej ropy
Ze świata
zakupy koszyk sklep shutterstock_1551021659
Tego Polacy nie kupują w przypadku problemów finansowych
Handel
Każdy chatbot AI to produkt mający zarabiać dla jego twórców
Doświadczasz "efektu Elizy"? Ten tekst może być dla ciebie
Paulina Kaczmarczyk
Rurociąg "Przyjaźń"
"Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
Rurociąg "Przyjaźń"
Ukraina odpowiada Węgrom i Słowacji. "Ultimatum należy stawiać Kremlowi"
TVN24
Donald Trump
Kolejny ruch Trumpa. Europa odpowie "bazooką"?
TVN24
Phil Specter przez kilka dekad sprawował funkcję szefa Microsoft Games
Odchodzi po 38 latach. Zmiany w Microsoft
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica