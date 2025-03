Kanada się wstrzymuje. "Nadal pracujemy nad tym"

Kanada opóźni wprowadzenie drugiej transzy ceł - poinformował kanadyjski minister finansów Dominic LeBlanc. Wcześniej USA częściowo zawiesiły do 2 kwietnia taryfy na kanadyjskie towary.

Jak przekazał w mediach społecznościowych LeBlanc, "USA zdecydowały się zawiesić do 2 kwietnia br. cła nakładane na import z Kanady wówczas, gdy jest on zgodny z wymogami CUSMA".

Wyjaśnił tez, że "w związku z tym Kanada nie wdroży drugiej transzy ceł na produkty amerykańskie warte 125 mld dolarów (kanadyjskich – red.) aż do 2 kwietnia, podczas gdy nadal pracujemy nad tym, by znieść wszystkie cła".

Cła na Kanadę. Donald Trump częściowe je znosi

Jak przekazał w czwartek prezydent Donald Trump , USA zawiesza wprowadzone we wtorek cła na część kanadyjskiego eksportu aż do 2 kwietnia br. Publiczny nadawca CBC podkreślił, że chodzi o cła na eksport, który jest "zgodny" z wymogami CUSMA, dotyczącymi kraju pochodzenia. Taki eksport w ramach CUSMA jest wolny od cła.

Agencja Associated Press podała, że w takich warunkach nadal ponad 60 proc. kanadyjskiego eksportu będzie obciążonych cłami. W reakcji na cła Kanada wprowadziła 25 proc. cła na amerykański eksport. W pierwszej kolejności to cła na towary o wartości 30 mld dolarów kanadyjskich, a po 21 dniach – kolejne cła na towary o wartości 125 mld dolarów kanadyjskich. To właśnie tej drugiej transzy dotyczyć ma opóźnienie.