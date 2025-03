Cła Donalda Trumpa

We wtorek weszły w życie amerykańskie 25-proc. cła na wszystkie towary z Meksyku i Kanady oraz 10-procentowa podwyżka ceł na towary z Chin . Jest to jedna z największych jednorocznych podwyżek opłat celnych w historii.

Ponadto stawka ceł na towary z Chin została zwiększona z 10 proc. nałożonych miesiąc temu - do 20 proc.

Sekretarz handlu USA o cłach Trumpa

Dodał też: - Zarówno Meksykanie, jak i Kanadyjczycy rozmawiali ze mną telefonicznie przez cały dzień, próbując pokazać, że mogą się poprawić, a prezydent (Donald Trump) słucha, bo wiecie, że jest bardzo, bardzo sprawiedliwy i bardzo rozsądny. Więc myślę, że (prezydent USA) coś z nimi wymyśli. To nie będzie pauza (w obowiązywaniu ceł), nic z tego, ale myślę, że coś wymyśli: zrób więcej, a ja spotkam się z tobą w połowie drogi. I prawdopodobnie ogłosimy to jutro (w środę).

Donald Trump o cłach

Tymczasem jednak 2 kwietnia USA mają nałożyć cła na kraje, które nakładają cła na USA - zapowiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump w orędziu przed połączonymi izbami Kongresu.

- Inne kraje stosowały wobec nas cła od dziesięcioleci, a teraz nadeszła nasza kolej, aby zacząć stosować je wobec tych innych krajów. Unia Europejska , Chiny, Brazylia , Indie , Meksyk i Kanada (...) pobierają od nas znacznie wyższe cła, niż my pobieramy od nich - powiedział Trump, obiecując, że 2 kwietnia wyrówna cła do poziomu stosowanego przez inne kraje.

Cła o reakcja rynków

Na światowych rynkach ropy informacje te wywołują jeszcze większą niepewność, ponieważ polityka handlowa prezydenta USA zwiększa prawdopodobieństwo wojen handlowych na wielu frontach, co może uderzyć w popyt na energię.

Analitycy wskazują, że cła wprowadzane przez Donalda Trumpa mogą skutkować zmianami w globalnych przepływach ropy naftowej w zależności od jej składu. Np. meksykańska ropa może być kierowana do takich regionów jak Azja. Nabywcy paliw na wschodnim wybrzeżu USA mogą być z kolei zmuszeni do zwracania się do europejskich rafinerii, aby zastąpić część dostaw paliw z Kanady.