Cios w polskie rafinerie za granicą. "Nadzwyczajne opodatkowanie"

Urszula Cieślak o sytuacji na rynku paliw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: orlenunipetrol.cz

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Podatek miałby obowiązywać w roku bieżącym i kolejnym. Wyniesie połowę wzrostu marży rafineryjnej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ma on przynieść czeskiemu budżetowi jeszcze w tym roku równowartość około 226 milionów euro, czyli ponad 987 milionów złotych.

Wpływy z podatku mają częściowo zrekompensować budżetowe koszty działań podejmowanych dla ograniczenia skutków wzrostu cen paliw.

Podatek od nadzwyczajnych zysków w Czechach

Rząd premiera Andreja Babisza uzasadnił wprowadzenie podatku wzrostem marż rafineryjnych w związku z sytuacją na światowym rynku ropy naftowej. - Celem tej nowelizacji jest nadzwyczajne opodatkowanie będące reakcją na znaczny wzrost cen produktów rafineryjnych - powiedziała w parlamencie ministra finansów Alena Schillerova.

Część partii opozycyjnych domagała się odrzucenia projektu. Ich przedstawiciele zauważali, że podatek nie może działać wstecz. Schillerova odrzuciła zarzuty opozycji, że ustawa została przygotowana z myślą o jednej firmie i przywoływała wprowadzoną niedawno regulacje w Polsce.

Kwestia stosunków czesko-polskich

Przewodniczący klubu Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) Marek Benda zaproponował skierowanie ustawy również do komisji spraw zagranicznych. Argumentował, że właścicielem rafinerii jest polski koncern kontrolowany przez państwo, dlatego sprawę należy rozpatrywać także w kontekście stosunków czesko-polskich.

Posłowie nie poparli tego wniosku. Teraz projektem zajmie się komisja budżetowa izby poselskiej.