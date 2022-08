"WSJ": kinowy gigant może złożyć wniosek o upadłość

Cineworld Group, drugi co do wielkości operator sieci kin na świecie, przygotowuje się do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego w USA - napisała amerykańska gazeta "The Wall Street Journal". Wcześniej koncern ostrzegał, że brak kinowych premier uderzy w jego płynność finansową w najbliższym czasie.

"WSJ" podał, że Cineworld Group ma złożyć wniosek o wszczęcie procesu upadłościowego w USA i rozważa również podobny krok w przypadku jej spółki zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii. Według źródeł dziennika koncern będzie współpracować w tej kwestii z kancelarią prawną Kirkland & Ellis i firmą konsultingową AlixPartners.

W piątek na giełdzie w Londynie obserwowaliśmy wyprzedaż akcji Cineworld Group. Akcje zakończyły notowania przeceną o 58,27 proc.

Przedstawiciele Cineworld Group odmówili komentarza do informacji podanych przez amerykańską gazetę. - Nie mamy nic do dodania poza oświadczeniem, które wydaliśmy w środę - powiedział rzecznik firmy.

Brak premier kinowych

Dług netto Cineworld na koniec 2021 roku wynosił 8,9 mld dolarów, w tym 4,84 mln dolarów stanowiły zobowiązania z tytułu leasingu. Firma miała na rachunkach 354,3 mln dolarów.

Przedstawiciele Cineworld w środowym oświadczeniu przekazali informację, że prowadzą rozmowy na temat potencjalnego finansowania lub restrukturyzacji, co stanowi ryzyko dla akcjonariuszy bardzo znaczącego spadku udziałów w kapitale firmy.

Ponadto koncern zwrócił uwagę na brak premier filmów wielkobudżetowych, co doprowadziło do spadku liczby sprzedanych biletów i zmniejszyło szanse na dalsze odbicie się od pandemicznych dołków. Jak wskazano, taka sytuacja ma się prawdopodobnie utrzymać do listopada br. Firma stwierdziła, że pomimo stopniowego odzyskiwania popytu od ponownego otwarcia w kwietniu 2021 roku, ostatnie poziomy frekwencji były poniżej oczekiwań. Nie podano jednak szczegółowych danych w tym zakresie.

Agencja Reutera zwróciła również uwagę, że coraz większą popularnością cieszą się platformy streamingowe, które umożliwiają oglądanie filmów w domu.

O Cineworld Group

Do Cineworld Group należą takie marki jak Cinema City, Picturehouse, Regal i Yes Planet. Koncern działa w dziesięciu krajach: w USA, Wielkiej Brytanii, Polsce, Irlandii, Izraelu, Czechach, Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech i na Słowacji. Grupa ma w swoim portfelu ponad 9000 sal kinowych na całym świecie.

W 2021 roku kina należące do firmy Cineworld odwiedziło 95 mln osób, co stanowiło wzrost o 75 proc. w porównaniu do sytuacji rok wcześniej. To jednak wynik znacznie poniżej tego, który obserwowano przed pandemią COVID-19. Wówczas koncern mógł się pochwalić 275 mln obsłużonych klientów.

