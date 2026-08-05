Ze świata Cieśnina Ormuz zostanie otwarta? Trump mówi o przełomie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Donald Trump: chcę dać Iranowi ostatnią szansę Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

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- Prowadzimy bardzo dobre rozmowy - powiedział Trump dziennikarzom we wtorek wieczorem. Zapewnił, że Teheran chce osiągnąć porozumienie, a jego zawarcie może nastąpić "jutro (w środę) lub pojutrze".

Sekretarz stanu Marco Rubio informował we wtorek o "postępach" w negocjacjach z Iranem i Omanem.

Według portalu Axios, powołującego się na "źródła regionalne", między Iranem a Sułtanatem Omanu toczą się dyskusje na temat tymczasowego, 60-dniowego porozumienia regulującego żeglugę przez Ormuz.

Projekt porozumienia stanowi, że cały ruch morski wpływający do cieśniny będzie odbywał się przez wody irańskie, a wszystkie statki wychodzące będą obierać trasę przez wody Omanu, nie płacąc żadnego myta. Szlak centralny, przez który przed wojną wiodła żegluga, zostanie oczyszczony z irańskich min w ciągu tych 60 dni.

Iran chce wprowadzić opłaty

Iran zablokował cieśninę Ormuz dla ruchu cywilnych statków w pierwszych dniach wojny. Choć zawiesił blokadę w czerwcu, po podpisaniu wstępnego porozumienia z USA, wrócił do niej na początku lipca.

Iran wykorzystał konflikt, aby przejąć pełną kontrolę nad ruchem w cieśninie. Ma zamiar wprowadzić opłaty dla statków przepływających przez Ormuz. Projekt ten - podkreśliła AFP - jest sprzeczny z prawem morskim i odrzucają go inne kraje.

Odszkodowanie za wojnę

W środę konserwatywny irański portal Khat Energy opisał mechanizm, wiążący kwestię myta pobieranego od statków żeglujących przez cieśninę z - również żądanym przez Oman - odszkodowaniem za wojnę.

Mehdi Hasanwand, dyrektor irańskiego Centrum Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, stwierdził, że "model opłat" umożliwi pobieranie odszkodowań od państw w ratach, a nie w formie jednorazowej płatności - przekazał opozycyjny portal Iran International.

- Model poboru myta opiera się na założeniu, że kraje sąsiednie, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, zaatakowały i poniosły klęskę w tej wojnie, więc muszą wypłacić odszkodowanie. Oman udostępnił Stanom Zjednoczonym cztery bazy wojskowe. W związku z tym Oman nie jest krajem sąsiednim, który ma prawo do pobierania myta. Jeśli chodzi o sam Oman, to również powinien on wypłacić odszkodowanie - oświadczył Hasanwand.

- Wojna spowodowała, że wszystkie kraje regionu odnotowały spadek wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, a kontynuowanie wojny przedłuży tę sytuację. Nasza propozycja dla Omanu jest taka, aby zamiast wypłacać reparacje wojenne jednorazowo, zastosować model opłat, aby dokonać spłaty w ratach i w sprawiedliwy sposób - dodał.

Rozminowanie cieśniny Ormuz

We wtorek serwis Bloomberg poinformował, że Iran rozważa możliwość pozwolenia krajom europejskim na udział w rozminowaniu cieśniny Ormuz. Władze w Teheranie deklarowały wcześniej publicznie, że nie dopuszczą innych krajów do takich działań.

Agencja oceniła, że takie ustępstwo mogłoby stać się elementem porozumienia mającego przywrócić normalną żeglugę przez ten szlak wodny. Dopuszczenie Europejczyków do rozminowania Ormuzu mogłoby też ułatwić negocjacje pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi.

Publicznie Iran wielokrotnie deklarował, że nie pozwoli innym państwom na udział w działaniach związanych z rozminowywaniem Ormuzu. Jednak podczas prywatnych spotkań w ostatnich tygodniach Teheran złagodził swoje stanowisko - twierdzą dyplomaci zaznajomieni ze sprawą.

Jak podkreślił serwis Politico, administracja prezydenta Donalda Trumpa naciska na Wielką Brytanię i Francję, aby stanęły na czele koalicji morskiej mającej zabezpieczyć cieśninę, jednak sojusznicy chcą, by najpierw doszło do trwałego zawieszenia broni.

Konflikt z Iranem

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską i jest kluczowym szlakiem transportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Przed rozpoczętą pod koniec lutego wojną przechodziło przez nią około 20 proc. światowego zużycia tych surowców, a żegluga nie była regulowana i ograniczana przez Iran.

Po wybuchu konfliktu Iran niemal całkowicie zablokował Ormuz i dąży do przejęcia nad nim kontroli. Gwałtownie zmniejszyło to liczbę statków przepływających przez ten szlak. Setki innych jednostek zostały uwięzione na okolicznych akwenach. Blokada Ormuzu wywołała wzrost cen ropy.