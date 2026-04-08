USA "pomogą rozładować ruch". Zapowiedź w sprawie cieśniny

USA i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Relacja Marcina Wrony z Waszyngtonu Źródło: TVN24

"Stany Zjednoczone pomogą rozładować ruch w cieśninie Ormuz" - napisał prezydent USA Donald Trump na swojej platformie Truth Social. "Będzie wiele pozytywnych działań! Zarobione zostaną duże sumy pieniędzy. Iran może rozpocząć proces odbudowy" - kontynuował. Dodał, że USA będą w pobliżu, by upewniać się, że "wszystko pójdzie dobrze".

Trump: USA pomogą w rozładowaniu ruchu w cieśninie Ormuz Źródło: Donald J. Trump/Truth Social

Porozumienie USA i Iranu

Wcześniej Trump informował, że zawarte porozumienie z Iranem jest uzależnione od odblokowania przez ten kraj transportu ropy naftowej i gazu przez cieśninę, przez którą zazwyczaj przechodzi około jednej piątej światowych dostaw tych surowców.

Iran zablokował Ormuz w pierwszych dniach wojny, rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran.

Tymczasowe wstrzymanie walk i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz umożliwiłoby eksporterom z Bliskiego Wschodu transport znacznych ilości ropy naftowej, która od początku działań wojennych pozostaje uwięziona w Zatoce Perskiej - podkreślił Reuters. Według danych firmy analitycznej Kpler, w regionie utknęło około 200 tankowców, na których załadowanych jest około 130 milionów baryłek ropy naftowej i 46 milionów baryłek paliw rafinowanych.

Po ogłoszeniu zawieszenia broni z Iranem ceny ropy Brent spadły o 13 procent - poinformowała agencja Bloomberg.