Dziewięć statków zawróconych. Tak USA blokują cieśninę Ormuz

J.D. Vance o rozmowach na linii USA-Iran. "Nie osiągnęliśmy porozumienia"
Źródło: TVN24, Reuters
Dowództwo Centralne USA poinformowało w środę, że w ciągu pierwszych dwóch dób amerykańskiej blokady irańskich portów żaden statek jej nie przełamał. Natomiast dziewięć jednostek płynących z Iranu lub do niego zawrócono na polecenie sił USA.

"W ciągu pierwszych 48 godzin amerykańskiej blokady statków wpływających i wypływających z irańskich portów, żaden statek nie przedostał się poza linię sił zbrojnych USA" - przekazało Dowództwo Centralne USA w serwisie X.

Jak dodano, "dziewięć statków zastosowało się do poleceń sił zbrojnych USA, nakazujących im zawrócenie i powrót w kierunku irańskiego portu lub wybrzeża".

Wstrzymany handel z i do Iranu przez morze

We wtorek wieczorem dowódca CENTCOM adm. Brad Cooper powiedział, że dzięki blokadzie siły USA "całkowicie wstrzymały handel z i do Iranu przez morze", dodając, że według szacunków 90 proc. irańskiej gospodarki jest "napędzana handlem morskim".

Jednocześnie według amerykańskich urzędników w ciągu ostatniej doby ponad 20 statków handlowych przepłynęło przez cieśninę Ormuz - podał "Wall Street Journal".

Trump: blokada się zaczęła

Amerykańska blokada nie dotyczy statków wypływających z Zatoki Perskiej, które nie mają związków z Iranem

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Cieśnina OrmuzKonflikt na Bliskim WschodzieIranUSADonald Trump
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
