Ze świata Dziewięć statków zawróconych. Tak USA blokują cieśninę Ormuz Oprac. Paulina Karpińska |

"W ciągu pierwszych 48 godzin amerykańskiej blokady statków wpływających i wypływających z irańskich portów, żaden statek nie przedostał się poza linię sił zbrojnych USA" - przekazało Dowództwo Centralne USA w serwisie X.

Jak dodano, "dziewięć statków zastosowało się do poleceń sił zbrojnych USA, nakazujących im zawrócenie i powrót w kierunku irańskiego portu lub wybrzeża".

During the first 48 hours of the U.S. blockade on ships entering and exiting Iranian ports, no vessels have made it past U.S. forces. Additionally, 9 vessels have complied with direction from U.S. forces to turn around and return toward an Iranian port or coastal area. pic.twitter.com/h4msgvaPTl — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026 Rozwiń

Wstrzymany handel z i do Iranu przez morze

We wtorek wieczorem dowódca CENTCOM adm. Brad Cooper powiedział, że dzięki blokadzie siły USA "całkowicie wstrzymały handel z i do Iranu przez morze", dodając, że według szacunków 90 proc. irańskiej gospodarki jest "napędzana handlem morskim".

Jednocześnie według amerykańskich urzędników w ciągu ostatniej doby ponad 20 statków handlowych przepłynęło przez cieśninę Ormuz - podał "Wall Street Journal".

Amerykańska blokada nie dotyczy statków wypływających z Zatoki Perskiej, które nie mają związków z Iranem.

