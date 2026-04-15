Dziewięć statków zawróconych. Tak USA blokują cieśninę Ormuz
"W ciągu pierwszych 48 godzin amerykańskiej blokady statków wpływających i wypływających z irańskich portów, żaden statek nie przedostał się poza linię sił zbrojnych USA" - przekazało Dowództwo Centralne USA w serwisie X.
Jak dodano, "dziewięć statków zastosowało się do poleceń sił zbrojnych USA, nakazujących im zawrócenie i powrót w kierunku irańskiego portu lub wybrzeża".
Wstrzymany handel z i do Iranu przez morze
We wtorek wieczorem dowódca CENTCOM adm. Brad Cooper powiedział, że dzięki blokadzie siły USA "całkowicie wstrzymały handel z i do Iranu przez morze", dodając, że według szacunków 90 proc. irańskiej gospodarki jest "napędzana handlem morskim".
Jednocześnie według amerykańskich urzędników w ciągu ostatniej doby ponad 20 statków handlowych przepłynęło przez cieśninę Ormuz - podał "Wall Street Journal".
Amerykańska blokada nie dotyczy statków wypływających z Zatoki Perskiej, które nie mają związków z Iranem.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock