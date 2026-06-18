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Ze świata

Miliony baryłek w drodze. Porozumienie z Iranem otwiera cieśninę Ormuz

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Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem zostało podpisane
Źródło wideo: REUTERS
Źródło zdj. gł.: Shady Alassar/Anadolu/PAP
Nawet sześć milionów baryłek ropy naftowej, załadowanych na trzy supertankowce pod banderą Arabii Saudyjskiej, przepłynęły cieśninę Ormuz - przekazał Reuters. To jeden z pierwszych transportów po podpisaniu przez prezydentów USA i Iranu wstępnego porozumienia.

Z analizy danych przeprowadzonej przez Reutersa wynika, że był to największy od wielu tygodni ładunek, jaki przewieziono przez Ormuz z saudyjskich portów.

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Tankowce przepływają przez cieśninę

W czwartek publiczne rejestry transportu morskiego wykazały ruch przez cieśninę także innych tankowców, m.in. pierwszego od wybuchu wojny statku francuskiego wiozącego gaz skroplony. Wcześniej statki ukrywały swoje pozycje z obawy przed atakiem.

Tankowce w cieśninie Ormuz
Tankowce w cieśninie Ormuz
Źródło zdjęcia: PAP/ Michał Czernek

Z powodu wojny USA i Izraela z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego, Arabia Saudyjska korzystała do eksportu ropy głownie ze swego portu Janbu nad Morzem Czerwonym.

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Stopniowe przywracanie transportu

Cieśnina Ormuz to jeden z głównych szlaków transportowych ropy naftowej na świecie. Przed wojną przez cieśninę przepływała jedna piąta światowego eksportu ropy i gazu, głównie na rynek azjatycki i europejski. Iran zablokował Ormuz w pierwszych dniach marca.

Mimo zapewnień prezydenta Donalda Trumpa, że już w piątek ruch w cieśninie będzie całkowicie swobodny, wysoki rangą przedstawiciel władz USA, proszący o anonimowość, powiedział agencji Bloomberga, że mogą minąć nawet dwa tygodnie, nim przez Ormuz zacznie przeprawiać się większa liczba statków, i jeszcze więcej czasu, nim ruch powróci do poziomu sprzed wojny. Wtedy przez cieśninę przepływało około 130 statków dziennie.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Stacje paliwPaliwoRopa naftowaCieśnina OrmuzIran
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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