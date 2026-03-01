Logo TVN24
Ze świata

Punkt zapalny. Unieruchomione tankowce, kolejne gromadzą się u wejścia

Cieśnina Ormuz
Iranka mieszkająca w Polsce: nawet w stanie wojennym priorytetem tego reżimu jest zabijanie swoich ludzi
Źródło: TVN24
Liczne tankowce gromadzą się zarówno u wejścia do cieśniny Ormuz, jak i u wyjścia z niej - poinformował Bloomberg. Reuters podał natomiast, że co najmniej 150 jednostek zostało unieruchomionych w Zatoce Perskiej. Po atakach USA i Izraela irańska Gwardia Rewolucyjna zakazała przepływania przez cieśninę łączącą Zatokę Perską z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim.

RELACJA: Sytuacja po ataku na Iran

Po drugiej stronie kontrolowanej przez Iran cieśniny oczekuje ponadto kilkadziesiąt statków - podała agencja Reuters.

Jak dodała, w Zatoce Perskiej tankowce zgromadziły się na otwartych wodach u wybrzeży głównych producentów ropy naftowej, w tym Iraku i Arabii Saudyjskiej, a także eksportera LNG - Kataru.

Oczy świata zwrócone w jedno miejsce. "To gwarantowana globalna recesja"
Oczy świata zwrócone w jedno miejsce. "To gwarantowana globalna recesja"

Tankowce przy cieśninie Ormuz

Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) wydała w sobotę komunikat, w którym poinformowała, że statki znajdujące się w Zatoce Perskiej nie mają prawa przepłynąć przez znajdującą się pod jurysdykcją Iranu cieśninę.

Bloomberg poinformował w niedzielę, że właściciele tankowców stali się ostrożni, a liczne statki gromadzą się zarówno u wejścia do cieśniny Ormuz, jak i u wyjścia z niej.

W sobotę greckie ministerstwo żeglugi zaleciło załogom statków pływających pod banderą Grecji zachowanie maksymalnej czujności i unikanie Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej i cieśniny Ormuz. Podobne zalecenie wydały władze brytyjskie.

Niemiecka grupa żeglugowa Hapag-Lloyd poinformowała w niedzielę o zawieszeniu do odwołania wszystkich rejsów statków przez Ormuz z powodu zmiennej sytuacji bezpieczeństwa w regionie.

Cieśnina Ormuz
Cieśnina Ormuz
Źródło: PAP

Kluczowa cieśnina

Cieśnina Ormuz uważana jest za punkt zapalny w transporcie ropy naftowej. Codziennie przepływa przez nią od jednej piątej do jednej trzeciej światowego transportu morskiego ropy naftowej i znaczna część transportu gazu ziemnego. To jedyna morska trasa dla ropy z Iranu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu i Iraku.

Cieśnina Ormuz i ropa na Bliskim Wschodzie
Cieśnina Ormuz i ropa na Bliskim Wschodzie
Źródło: TVN24+

Według danych firmy konsultingowej Kpler w 2025 roku przez cieśninę przepływało ponad 14 mln baryłek ropy dziennie, z czego około trzech czwartych trafiało do Chin, Indii, Japonii i Korei Południowej. Chiny, druga co do wielkości gospodarka świata, pozyskują z cieśniny połowę importowanej ropy.

Dym nad Teheranem, Iran

Relacje, rozmowy, najważniejsze informacje
Dym nad Teheranem, Iran
Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: dvidshub - Nicholas Rodriguez

