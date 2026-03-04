Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Cieśnina Ormuz praktycznie "nie działa". Ceny szybują

Cieśnina Ormuz
Iran zablokował Cieśninę Ormuz. Relacja Jacka Tacika z Jerozolimy
Źródło: Fakty TVN
Ropa naftowa mocno drożeje - na razie nie widać szans na jakąkolwiek poprawę sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie dochodzi do nowych ataków w trwającym od soboty konflikcie zbrojnym USA i Izraela z Iranem. Do tego cieśnina Ormuz praktycznie "nie działa" - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IV kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 76,39 dol., wyżej o 2,45 proc. Brent na ICE na V jest wyceniana po 83,60 dol. za baryłkę, w górę o 2,70 proc.

ZOBACZ: Co się teraz dzieje w Iranie i w regionie? Piszemy o tym w naszej relacji na żywo

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Ceny ropy utrzymują duże wzrosty po tym, jak w sobotę Stany Zjednoczone ostrzelały rakietami cele w Iranie, a Teheran odpowiedział na to falą ataków na Izrael, a także na bazy USA i inne cele w państwach takich jak Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt i Bahrajn. Siły Izraela i USA przeprowadziły w nocy z wtorku na środę kolejną falę ataków na Iran oraz Liban. W odwecie Teheran zaatakował państwa Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. Prezydent USA Donald Trump podał we wtorek, że operacja przeciwko Iranowi przebiega dobrze, Teheranowi kończą się rakiety i stracił obronę powietrzną. Zapewnił, że Iran został już praktycznie pokonany militarnie, a USA niszczą jego zasoby rakiet, wyrzutni i marynarkę wojenną. Z kolei prezydent Iranu Masud Pezeszkian przekazał we wtorek, że mimo wyjątkowej sytuacji, struktury państwa działają, a naród jest zjednoczony. "Pozostajemy w bezpośrednim kontakcie z władzami prowincji, przekazując im potrzebne uprawnienia, proces decyzyjny jest szybki i dostosowany do lokalnych uwarunkowań" - napisał Pezeszkian na platformie X.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i LNG w górę, Azja pod presją

Rynki
"Nie ma ani jednego okrętu". Amerykanie podsumowują ataki na Iran

TVN24

Iran grozi całkowitym zamknięciem

Iran zagroził całkowitym zamknięciem cieśniny Ormuz, ale już teraz ruch tankowców z ropą przez cieśninę praktycznie się zatrzymał. Ten wąski kanał - u wybrzeży Iranu - obsługuje 1/5 światowego wydobycia ropy naftowej i podobną część LNG. Inwestorzy rozważają tymczasem plany USA dotyczące eskorty tankowców w cieśninie Ormuz.

Oto, jak zmniejszał się ruch w cieśninie Ormuz w ostatnich dniach:

Prezydent Donald Trump poinformował we wtorek, że jeśli będzie to konieczne, siły amerykańskiej marynarki wojennej będą eskortować tankowce przez cieśninę Ormuz. Powiadomił też o udostępnieniu amerykańskiego ubezpieczenia wszystkim przewoźnikom działającym w cieśninie. "Ze skutkiem NATYCHMIASTOWYM poleciłem amerykańskiej Korporacji Finansowania Rozwoju (DFC) udostępnienie po bardzo rozsądnej cenie ubezpieczenia od ryzyka politycznego i gwarancji na rzecz finansowego bezpieczeństwa dla CAŁEGO handlu morskiego, a przede wszystkim dotyczącego energii, który odbywa się przez Cieśninę. Będzie to dostępne dla wszystkich linii żeglugowych" - przekazał Donald Trump w serwisie Truth Social. Dodał, jeśli będzie to konieczne, tak szybko, jak możliwe, amerykańska marynarka wojenna będzie eskortować tankowce przez Cieśninę Ormuz. "Bez względu na wszystko USA zapewnią SWOBODNY PRZEPŁYW ENERGII na ŚWIECIE. GOSPODARCZA i MILITARNA POTĘGA USA jest NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE. Więcej działań wkrótce" - napisał Donald Trump.

Cieśnina Ormuz i ropa na Bliskim Wschodzie
Źródło: TVN24+

"Eskorty morskie będą łatwym celem"

"Eskorty morskie będą łatwym celem ataków ze strony Iranu" - piszą w rynkowej nocie analitycy ING Groep NV. "Dlatego Stany Zjednoczone mogą wstrzymać się z eskortowaniem statków, dopóki nie stwierdzą, że zdolności Iranu do ataków zostały osłabione" - dodają analitycy ING Groep.

Działania wojenne w Zatoce Perskiej trwają już 5. dzień.

Siły obronne Izraela poinformowały o rozpoczęciu "szerokiej fali ataków" na Iran. Z kolei Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o przechwyceniu 9 dronów i 2 pocisków manewrujących z Iranu. Dowództwo centralne USA podało, że do tej pory zniszczyło 17 irańskich okrętów, a także setki wyrzutni i dronów. "Dziś w Zatoce Perskiej - w cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej - nie ma ani jednego irańskiego okrętu i nie zamierzamy się zatrzymywać" - przekazał admirał Brad Cooper na platformie X. "Wśród zniszczonych jednostek znalazł się najbardziej sprawny irański okręt podwodny - ma dziurę w burcie" - dodał Cooper

pc

TVN24 HD
pc
Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALI HAIDER

IranDonald TrumpCieśnina Ormuz
