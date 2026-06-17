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Ze świata

Tak Katar przygotowuje się do odblokowania kluczowej cieśniny

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LNG tankowiec shutterstock_2551532915_1
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Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Katar ściąga do portów gazowce LNG przed możliwym odblokowaniem cieśniny Ormuz - podał Bloomberg. Do kraju płyną co najmniej cztery puste statki, co ma przygotować grunt pod zwiększenie eksportu surowca.

Wszystkie ściągane do Kataru gazowce zmierzają do Ras Laffan - serca globalnego eksportu LNG. Od wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem pod koniec lutego do Kataru nie wróciła żadna z jego jednostek.

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Porozumienie pomiędzy USA i Iranem

Decyzja ta zapadła na krótko przed planowanym sfinalizowaniem przez USA i Iran umowy o ponownym otwarciu Ormuzu w ramach wysiłków na rzecz zakończenia wojny. Wstępne porozumienie, które ma formalnie zostać podpisane w piątek w Szwajcarii, przewiduje, że Teheran zapewni swobodny ruch statków handlowych przez cieśninę, a USA zniosą blokadę irańskich portów.

Tankowce w cieśninie Ormuz
Tankowce w cieśninie Ormuz
Źródło zdjęcia: PAP/ Michał Czernek

Powrót katarskiego LNG na światowe rynki może pomóc złagodzić globalny kryzys podaży. Katar był w stanie wyeksportować kilka dostaw do odbiorców w Azji, maskując lokalizację tankowców, ale dostawy te są nadal znacznie niższe niż zwykle - przypomniała agencja.

Katar planuje szybko zwiększyć produkcję LNG po ponownym otwarciu cieśniny Ormuz.

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Katar planuje zwiększyć produkcję skroplonego gazu

QatarEnergy, operator krajowego terminalu skroplonego gazu ziemnego, poinformował odbiorców, że spodziewa się zwiększyć produkcję do około 50 proc. wydajności w miesiąc po przywróceniu bezpiecznego przepływu i do około 80 proc. w ciągu dwóch miesięcy - przekazał Bloomberg. Jednak przywrócenie pełnych zdolności zakładu będzie wymagało kilkuletnich napraw po irańskim ataku z marca br.

Katar zamknął największy na świecie terminal LNG w pierwszym tygodniu wojny po ataku Iranu, co spowodowało anulowanie zamówień i nadszarpnęło długoletnią reputację dostawcy. Kompleks Ras Laffan, który w zeszłym roku eksportował prawie jedną piątą globalnego zaopatrzenia, pozostawał w dużej mierze nieczynny przez ponad trzy miesiące.

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Z danych firmy doradczej Institute for Energy Economics and Financial Analysis wynika, że Polska pokrywa ok. 20 proc. swojego zapotrzebowania na LNG dostawami z Kataru.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Cieśnina OrmuzUSAIranKonflikt na Bliskim WschodzieGaz ziemnyKatar
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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