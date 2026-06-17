Ze świata Tak Katar przygotowuje się do odblokowania kluczowej cieśniny Oprac. Paulina Karpińska |

Donald Trump o porozumieniu: Iran nie będzie miał broni jądrowej Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wszystkie ściągane do Kataru gazowce zmierzają do Ras Laffan - serca globalnego eksportu LNG. Od wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem pod koniec lutego do Kataru nie wróciła żadna z jego jednostek.

Porozumienie pomiędzy USA i Iranem

Decyzja ta zapadła na krótko przed planowanym sfinalizowaniem przez USA i Iran umowy o ponownym otwarciu Ormuzu w ramach wysiłków na rzecz zakończenia wojny. Wstępne porozumienie, które ma formalnie zostać podpisane w piątek w Szwajcarii, przewiduje, że Teheran zapewni swobodny ruch statków handlowych przez cieśninę, a USA zniosą blokadę irańskich portów.

Tankowce w cieśninie Ormuz Źródło zdjęcia: PAP/ Michał Czernek

Powrót katarskiego LNG na światowe rynki może pomóc złagodzić globalny kryzys podaży. Katar był w stanie wyeksportować kilka dostaw do odbiorców w Azji, maskując lokalizację tankowców, ale dostawy te są nadal znacznie niższe niż zwykle - przypomniała agencja.

Katar planuje szybko zwiększyć produkcję LNG po ponownym otwarciu cieśniny Ormuz.

Katar planuje zwiększyć produkcję skroplonego gazu

QatarEnergy, operator krajowego terminalu skroplonego gazu ziemnego, poinformował odbiorców, że spodziewa się zwiększyć produkcję do około 50 proc. wydajności w miesiąc po przywróceniu bezpiecznego przepływu i do około 80 proc. w ciągu dwóch miesięcy - przekazał Bloomberg. Jednak przywrócenie pełnych zdolności zakładu będzie wymagało kilkuletnich napraw po irańskim ataku z marca br.

Katar zamknął największy na świecie terminal LNG w pierwszym tygodniu wojny po ataku Iranu, co spowodowało anulowanie zamówień i nadszarpnęło długoletnią reputację dostawcy. Kompleks Ras Laffan, który w zeszłym roku eksportował prawie jedną piątą globalnego zaopatrzenia, pozostawał w dużej mierze nieczynny przez ponad trzy miesiące.

Z danych firmy doradczej Institute for Energy Economics and Financial Analysis wynika, że Polska pokrywa ok. 20 proc. swojego zapotrzebowania na LNG dostawami z Kataru.

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