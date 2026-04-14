Blokada nie działa? To pokazują nowe dane

J.D. Vance o rozmowach na linii USA-Iran. "Nie osiągnęliśmy porozumienia"
Chiński tankowiec przepłynął we wtorek przez cieśninę Ormuz pomimo blokady nałożonej przez prezydenta USA Donalda Trumpa - informuje Reuters, powołując się na dane dotyczących żeglugi.

Jak wyjaśnił Reuters, dane z LSEG, MarineTraffic i Kpler - trzech źródeł, śledzących ruch żeglugi - pokazały, że Rich Starry jest pierwszą jednostką, która przepłynęła przez cieśninę Ormuz od czasu rozpoczęcia amerykańskiej blokady w poniedziałek.

Tankowiec i jego właściciel - Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd - zostali objęci sankcjami przez Stany Zjednoczone za współpracę z Iranem. Nie udało się Reutersowi skontaktować z firmą w celu uzyskania komentarza.

Rich Starry to tankowiec średniego zasięgu, który według danych przewozi około 250 tys. baryłek metanolu na pokładzie. Załadunek nastąpił w ostatnim porcie zawinięcia - Hamriyah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na pokładzie tankowca należącego do Chin znajduje się chińska załoga.

We wtorek do cieśniny wpłynął również inny tankowiec objęty sankcjami USA - Murlikishan - wynika z danych LSEG. Według danych Kplera, pusty tankowiec handysize ma załadować paliwo w Iraku 16 kwietnia. Statek, wcześniej znany jako MKA, przewoził ropę rosyjską i irańską.

Blokada cieśniny Ormuz przez USA

Prezydent USA Donald Trump przekazał w poniedziałek, że o godz. 16 czasu polskiego zaczęła się blokada irańskich portów i podał, że będą w niej uczestniczyć inne państwa. Zapowiedział, że poda te państwa we wtorek, choć zaznaczył też, że nie potrzebuje ich pomocy.

Zapowiedziana blokada miała dotyczyć wszystkich statków płynących z i do irańskich portów, terminali i obszarów przybrzeżnych.

Według twierdzeń Pentagonu z ubiegłego tygodnia, siły USA dotąd zniszczyły około połowy małych irańskich łodzi szturmowych. To one jednak stanowią jedno z głównych zagrożeń dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Iran zagroził, że żadne porty Zatoki Perskiej nie będą bezpieczne, jeśli zagrożone będą porty irańskie.

Źródło: Reuters, tvn24.pl

