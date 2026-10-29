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Szefowa Europejskiego Banku Centralnego zapowiada swoje odejście

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Szefowa EBC Christine Lagarde
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: EPA
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Prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde zapowiedziała, że ustąpi ze stanowiska 7 lutego 2027 roku - poinformował w czwartek przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. "To było źródłem wielkiej dumy służyć tej instytucji" - skomentowała na profilu X szefowa EBC.

Costa poinformował, że proces wyboru następcy Lagarde zostanie wszczęty jeszcze tego samego dnia i będzie przebiegał bez zbędnej zwłoki, tak aby Rada Europejska - w składzie obejmującym państwa strefy euro - mogła podjąć decyzję w odpowiednim czasie.

Lagarde była wskazywana jako potencjalna kandydatka w wyścigu o fotel prezydencki we Francji. Sama zainteresowana do tej pory jednak nie potwierdziła takich zamiarów.

Christine Lagarde kierowała EBC od 2019 roku

Costa podziękował Francuzce za jej pracę jako prezeski EBC od listopada 2019 r.

"Przez cały okres swojej kadencji kierowała Europejskim Bankiem Centralnym z silnym poczuciem obowiązku i odpowiedzialności. Jej przywództwo w niepewnych czasach oraz niezachwiane oddanie projektowi europejskiemu przyniosły Europie ogromne korzyści" - napisał w oświadczeniu szef Rady Europejskiej.

Według Costy Lagarde, w obliczu globalnej pandemii Covid-19, wojny w Europie, kryzysów energetycznych i szoków inflacyjnych, sprawowała funkcję zdecydowanie i stabilnie, przyczyniając się do ochrony strefy euro.

Informację skomentowała również sama Christine Lagarde pisząc, że to było "źródłem wielkiej dumy służyć tej instytucji".

"Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali mnie w tej podróży przez ostatnie siedem lat" - dodała.

Proces wyboru szefa EBC

Ustąpienie Lagarde przed upływem jej ośmioletniej kadencji pozwoli na wybranie jej następcy na stanowisku prezesa EBC jeszcze w porozumieniu z obecnym francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem.

Szefowa EBC Christine Lagarde ustąpi przed upływem pełnej kadencji
Szefowa EBC Christine Lagarde ustąpi przed upływem pełnej kadencji
Źródło zdjęcia: EPA

Rada Europejska ograniczona do szefów państw i rządów strefy euro mianuje prezesa i wiceprezesa EBC, a także sześciu członków zarządu. W tej sprawie obowiązuje specjalna, wzmocniona większość kwalifikowana. Oznacza to, że spośród 21 państw UE posiadających wspólną walutę za nominacją musi opowiedzieć się co najmniej 16 państw reprezentujących 65 proc. ludności strefy euro.

Rezygnacja w lutym przyszłego roku pozwoli Lagarde na zaangażowanie się w kampanię prezydencką. Pierwsza tura wyborów zaplanowana jest na 18 kwietnia, drugiej - 2 maja.

Doświadczenie Lagarde

Lagarde ma 70 lat i bogate doświadczenie zarówno pracy we francuskim rządzie, jak i zarządzaniu organizacjami międzynarodowymi. W latach 2007-2011 była ministrą ds. gospodarki, finansów i przemysłu za prezydentury Nicolasa Sarkozy'ego. Z rządu odeszła, by objąć funkcję prezeski Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którą sprawowała do 2019 r., gdy zastąpiła Mario Draghiego w EBC.

W swojej karierze Lagarde wielokrotnie dementowała spekulacje na temat objęcia przez nią prestiżowych stanowisk, w tym szefowej Komisji Europejskiej i Światowego Forum Ekonomicznego.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Europejski bank centralnyUnia Europejska
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