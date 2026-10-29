Ze świata Szefowa Europejskiego Banku Centralnego zapowiada swoje odejście Oprac. Alicja Skiba |

Premier Donald Tusk o budżecie UE: jednym z kluczowych tematów jest ETS i ETS2 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EPA

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Costa poinformował, że proces wyboru następcy Lagarde zostanie wszczęty jeszcze tego samego dnia i będzie przebiegał bez zbędnej zwłoki, tak aby Rada Europejska - w składzie obejmującym państwa strefy euro - mogła podjąć decyzję w odpowiednim czasie.

Lagarde była wskazywana jako potencjalna kandydatka w wyścigu o fotel prezydencki we Francji. Sama zainteresowana do tej pory jednak nie potwierdziła takich zamiarów.

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Christine Lagarde kierowała EBC od 2019 roku

Costa podziękował Francuzce za jej pracę jako prezeski EBC od listopada 2019 r.

"Przez cały okres swojej kadencji kierowała Europejskim Bankiem Centralnym z silnym poczuciem obowiązku i odpowiedzialności. Jej przywództwo w niepewnych czasach oraz niezachwiane oddanie projektowi europejskiemu przyniosły Europie ogromne korzyści" - napisał w oświadczeniu szef Rady Europejskiej.

Według Costy Lagarde, w obliczu globalnej pandemii Covid-19, wojny w Europie, kryzysów energetycznych i szoków inflacyjnych, sprawowała funkcję zdecydowanie i stabilnie, przyczyniając się do ochrony strefy euro.

I have been informed by Christine Lagarde, President of the European Central Bank, of her intention to step down from her role on 7 February 2027. I respectfully acknowledge her decision.



I would like to thank Madame @Lagarde for her dedication as President of the @ecb since… pic.twitter.com/FD4qQB8kjg — António Costa (@eucopresident) October 29, 2026 Rozwiń

Informację skomentowała również sama Christine Lagarde pisząc, że to było "źródłem wielkiej dumy służyć tej instytucji".

"Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali mnie w tej podróży przez ostatnie siedem lat" - dodała.

Proces wyboru szefa EBC

Ustąpienie Lagarde przed upływem jej ośmioletniej kadencji pozwoli na wybranie jej następcy na stanowisku prezesa EBC jeszcze w porozumieniu z obecnym francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem.

Szefowa EBC Christine Lagarde ustąpi przed upływem pełnej kadencji Źródło zdjęcia: EPA

Rada Europejska ograniczona do szefów państw i rządów strefy euro mianuje prezesa i wiceprezesa EBC, a także sześciu członków zarządu. W tej sprawie obowiązuje specjalna, wzmocniona większość kwalifikowana. Oznacza to, że spośród 21 państw UE posiadających wspólną walutę za nominacją musi opowiedzieć się co najmniej 16 państw reprezentujących 65 proc. ludności strefy euro.

Rezygnacja w lutym przyszłego roku pozwoli Lagarde na zaangażowanie się w kampanię prezydencką. Pierwsza tura wyborów zaplanowana jest na 18 kwietnia, drugiej - 2 maja.

Doświadczenie Lagarde

Lagarde ma 70 lat i bogate doświadczenie zarówno pracy we francuskim rządzie, jak i zarządzaniu organizacjami międzynarodowymi. W latach 2007-2011 była ministrą ds. gospodarki, finansów i przemysłu za prezydentury Nicolasa Sarkozy'ego. Z rządu odeszła, by objąć funkcję prezeski Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którą sprawowała do 2019 r., gdy zastąpiła Mario Draghiego w EBC.

W swojej karierze Lagarde wielokrotnie dementowała spekulacje na temat objęcia przez nią prestiżowych stanowisk, w tym szefowej Komisji Europejskiej i Światowego Forum Ekonomicznego.