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Zmiana na szczycie Europejskiego Banku Centralnego. Padły nazwiska

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Źródło zdj. gł.: PAP/EPA
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Christine Lagarde zapowiedziała w czwartek wcześniejsze odejście ze stanowiska prezeski Europejskiego Banku Centralnego. Portal CNBC wskazuje już dwóch głównych kandydatów na jej następcę.

Prezeska Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde zapowiedziała w czwartek, że ustąpi ze stanowiska 7 lutego 2027 roku. Prawie dziewięć miesięcy przed upływem swojej kadencji.

Portal CNBC podał, że "wysoko postawieni przedstawiciele EBC prowadzą już rozmowy w sprawie obsadzenia innych stanowisk kierowniczych".

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Kto zastąpi Christine Lagarde?

Według CNBC wśród głównych kandydatów do zastąpienia Christine Lagarde wymienia się Hiszpana Pablo Hernandeza de Cosa i Holendra Klaasa Knota, którzy do niedawna kierowali bankami centralnymi swoich krajów.

Pablo Hernandez de Cos
Pablo Hernandez de Cos
Źródło zdjęcia: JALAL MORCHIDI /PAP/EPA
Klaas Knot
Klaas Knot
Źródło zdjęcia: MAST IRHAM/PAP/EPA

De Cos kierował bankiem centralnym Hiszpanii w latach 2018-2024, a obecnie jest dyrektorem generalnym Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Knot był prezesem banku centralnego Holandii w latach 2011-2025, a obecnie jest ekspertem w Instytucie Petersona ds. Gospodarki Międzynarodowej (Peterson Institute for International Economics, PIIE).

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Knot czy de Cos?

Knot jest powszechnie postrzegany jako bardziej jastrzębi z tej dwójki. Wcześniej ostrzegał, że EBC może robić zbyt mało w obliczu gwałtownego wzrostu inflacji w ostatnich latach i wskazywał na możliwość znacznych podwyżek stóp procentowych.

"Jego nominacja zostałaby prawdopodobnie odebrana jako sygnał jastrzębiego podejścia i mogłaby wesprzeć euro. Bardziej restrykcyjne stanowisko mogłoby jednak również zwiększyć różnice między rentownością francuskich obligacji oraz obligacji innych państw strefy euro a rentownością niemieckich papierów" - napisał w komentarzu Pierre Roke z Validus Risk Management.

Natomiast, jak dodał, "de Cos oznaczałby większą ciągłość dotychczasowej polityki, z silniejszym naciskiem na stabilność finansową. Przy utrzymującej się presji na francuski dług i inflacji wciąż przekraczającej cel jego nominacja zostałaby prawdopodobnie lepiej przyjęta przez rynki stóp procentowych".

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Carsten Brzeski, globalny szef analiz makroekonomicznych w ING, zwrócił uwagę, że przy wyborze nowego szefa EBC znaczenie może mieć również narodowość kandydatów.

- Knot może liczyć na większe poparcie rządów państw Europy Północnej. Pytanie jednak, czy De Cos uzyska poparcie obecnego rządu Hiszpanii - powiedział. - W każdym razie obaj wnieśliby bardzo duże doświadczenie w zakresie polityki pieniężnej. Christine Lagarde musiała zdobywać taką wiedzę już po objęciu stanowiska - dodał.

Jak wybierane są władze EBC?

EBC jest instytucją niezależną, a w skład jego Rady Prezesów wchodzi sześcioosobowy zarząd oraz prezesi banków centralnych 21 państw strefy euro.

Najważniejsze stanowiska w EBC obsadza jednak Rada Europejska po konsultacjach z Parlamentem Europejskim i państwami strefy euro. Negocjacje dotyczące nominacji zwykle uwzględniają polityczne interesy związane z reprezentacją poszczególnych krajów i ich wpływami.

Źródło: CNBC
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Tagi:
Europejski bank centralny
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