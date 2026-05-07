Odwołane setki lotów. Linia boryka się ze wzrostem cen
Z powodu wzrostu cen paliw wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie Croatia Airlines stoi w obliczu poważnej presji finansowej przed sezonem turystycznym. Cena paliwa lotniczego podwoiła się od początku kryzysu, a wszystkie linie lotnicze odczuwają jego konsekwencje - podkreślił Żabo.
"Obecne koszty paliwa lotniczego spowodują wielomilionowe straty" - ostrzegł.
Wzrosną opłaty lotniskowe
W ramach prób złagodzenia skutków kryzysu Croatia Airlines wprowadziła zarządzanie kryzysowe i zainicjowała optymalizację działalności, w tym odwołując 900 lotów w przyszłym kwartale.
"Poslovni dnevnik" zaznaczył, że dotąd nie przedstawiono szacunków dotyczących ewentualnego wzrostu cen biletów. Croatia Airlines podkreśliła jednak, że rosnące ceny paliwa i rosnące koszty lotnisk wpływają na ostateczne ceny biletów. Dziennik podał jako przykład zapowiedziany 20-procentowy wzrost opłat lotniskowych w Zagrzebiu od 1 czerwca.
Co czeka sezon turystyczny?
"Ceny biletów są obecnie trudne do oszacowania, ponieważ zależą od popytu, konkurencji i kosztów" - powiedział Żabo.
Chorwacki przewoźnik zaznaczył, że pomimo wyzwań sezon turystyczny na razie nie jest zagrożony. W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku Croatia Airlines odnotowała 23-procentowy wzrost liczby pasażerów.
Źródło: PAP
