Odwołane setki lotów. Linia boryka się ze wzrostem cen

Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych

Z powodu wzrostu cen paliw wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie Croatia Airlines stoi w obliczu poważnej presji finansowej przed sezonem turystycznym. Cena paliwa lotniczego podwoiła się od początku kryzysu, a wszystkie linie lotnicze odczuwają jego konsekwencje - podkreślił Żabo.

"Obecne koszty paliwa lotniczego spowodują wielomilionowe straty" - ostrzegł.

Wzrosną opłaty lotniskowe

W ramach prób złagodzenia skutków kryzysu Croatia Airlines wprowadziła zarządzanie kryzysowe i zainicjowała optymalizację działalności, w tym odwołując 900 lotów w przyszłym kwartale.

"Poslovni dnevnik" zaznaczył, że dotąd nie przedstawiono szacunków dotyczących ewentualnego wzrostu cen biletów. Croatia Airlines podkreśliła jednak, że rosnące ceny paliwa i rosnące koszty lotnisk wpływają na ostateczne ceny biletów. Dziennik podał jako przykład zapowiedziany 20-procentowy wzrost opłat lotniskowych w Zagrzebiu od 1 czerwca.

Co czeka sezon turystyczny?

"Ceny biletów są obecnie trudne do oszacowania, ponieważ zależą od popytu, konkurencji i kosztów" - powiedział Żabo.

Chorwacki przewoźnik zaznaczył, że pomimo wyzwań sezon turystyczny na razie nie jest zagrożony. W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku Croatia Airlines odnotowała 23-procentowy wzrost liczby pasażerów.

