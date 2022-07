Chorwacja wejdzie do strefy euro. Ostatnie kroki wykonane

Chorwacja zostanie nowym członkiem strefy euro. We wtorek Rada Unii Europejskiej przyjęła ostatnie trzy akty prawne, które były niezbędne do tego, aby Chorwacja mogła stosować euro - poinformowano w komunikacie. Europejska waluta będzie stosowana w tym kraju od 1 stycznia 2023 roku.

