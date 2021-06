Kwarantanna po przyjeździe z Chorwacji? Straż Graniczna wyjaśnia

Co z Chorwacją?

Straż graniczna wyjaśnia

"Od 24 czerwca br., w przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim EFTA - stroną umowy o EOG , okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2)" - czytamy w komunikacie.

Komunikat w tej sprawie opublikowała również Chorwacka Wspólnota Turystyczna w Polsce. "Wiemy już na pewno, że po powrocie do Polski nie obowiązuje obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna" - napisano. "Chorwacja należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pomimo to, że nie należy do strefy Schengen traktowana jest jak pozostałe państwa UE i dotyczą ją te same zasady zwolnienia z kwarantanny, czyli szybki test antygenowy z listy zaakceptowanej przez UE lub pełne szczepienie" - dodano.