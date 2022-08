Utrudnienia na autostradzie w Chorwacji po wypadku polskiego autokaru

Zamknięty odcinek autostrady A4

"Zarząd i pracownicy chorwackich autostrad szczerze współczują rodzinom ofiar i niniejszym składamy najgłębsze kondolencje i życzymy wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. W ostatnich dniach byliśmy świadkami częstych wypadków drogowych i apelujemy do wszystkich użytkowników, by dostosowali swoją jazdę do warunków na drodze. Prędkość, zmęczenie i nieuwaga to najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, dlatego odpowiedzialna jazda to jedyny sposób na bezpieczne dotarcie do celu" - napisali przedstawiciele HAC w komunikacie prasowym.