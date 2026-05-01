Ze świata Chiny znoszą cła dla afrykańskich państw. Poza jednym

Czy Chiny ucierpiały na konflikcie z Iranem? Maciej Michałek

Wprowadzone preferencje stanowią rozszerzenie stosowanej od 2024 r. polityki celnej. Dotychczas Pekin utrzymywał bezcłowy handel z najsłabiej rozwiniętymi państwami Afryki, teraz listę rozszerzono również o te uznawane za lepiej rozwinięta.

Zwolnienia będą obowiązywać przez dwa lata.

Zmiana polityki celnej Chin względem Afryki

Decyzja władz w Pekinie oznacza, że zniesienie ceł obejmie wszystkie państwa kontynentu utrzymujące formalne stosunki dyplomatyczne z Chinami.

Z programu wyłączono Eswatini – jedno z 12 państw na świecie, które uznaje Tajwan.

Chiński resort handlu w opublikowanym we wtorek komunikacie zaznaczył, że polityka zerowych ceł ma zapewnić Afryce możliwości rozwoju w dobie globalnych wyzwań. Zwrócono też uwagę na potrzebę budowy silniejszej wspólnoty interesów w obliczu globalnego protekcjonizmu.

Ekspertka: przeciwieństwo polityki Donalda Trumpa i USA

Zdaniem ekspertów cytowanych przez BBC to celowy ruch polityczny, który ma pokazać, "jak Chiny traktują swoich przyjaciół w porównaniu z przyjaciółmi Tajwanu".

- Chiny przedstawiają się jako państwo ułatwiające wymianę handlową i przyjazny Afryce partner gospodarczy, w przeciwieństwie do Donalda Trumpa i USA - oceniła cytowana przez stację BBC Lauren Johnston, badaczka z AustChina Institute.

Eksperci wskazują jednak, że wyzwaniem pozostaje struktura handlu Chin z Afryką. Wartość tej wymiany w 2025 r. wynosiła blisko 350 mld dolarów. Afryka ma w tym bilansie deficyt o wartości 102 mld, który w 2025 r. był o 65 proc. większy niż rok wcześniej. Afryka eksportuje do Chin głównie surowce naturalne.

Komunistyczne władze Chin uznają Tajwan za swoje terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad wyspą kontroli. Pekin, w ramach polityki jednych Chin, nie nawiązuje kontaktów dyplomatycznych z państwami uznającymi Tajwan.

