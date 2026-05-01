Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Chiny znoszą cła dla afrykańskich państw. Poza jednym

|
Pekin
53 z 54 afrykańskich państw zostało zwolnionych z ceł azjatyckiej potęgi gospodarczej. - Przedstawiają się jako państwo ułatwiające wymianę handlową i przyjazny Afryce partner gospodarczy, w przeciwieństwie do Donalda Trumpa i USA - oceniła badaczka z AustChina Institute.

Wprowadzone preferencje stanowią rozszerzenie stosowanej od 2024 r. polityki celnej. Dotychczas Pekin utrzymywał bezcłowy handel z najsłabiej rozwiniętymi państwami Afryki, teraz listę rozszerzono również o te uznawane za lepiej rozwinięta.

Zwolnienia będą obowiązywać przez dwa lata.

Dowiedz się więcej:

Tech

Zmiana polityki celnej Chin względem Afryki

Decyzja władz w Pekinie oznacza, że zniesienie ceł obejmie wszystkie państwa kontynentu utrzymujące formalne stosunki dyplomatyczne z Chinami.

Z programu wyłączono Eswatini – jedno z 12 państw na świecie, które uznaje Tajwan.

Chiński resort handlu w opublikowanym we wtorek komunikacie zaznaczył, że polityka zerowych ceł ma zapewnić Afryce możliwości rozwoju w dobie globalnych wyzwań. Zwrócono też uwagę na potrzebę budowy silniejszej wspólnoty interesów w obliczu globalnego protekcjonizmu.

Dowiedz się więcej:

Zdaniem ekspertów cytowanych przez BBC to celowy ruch polityczny, który ma pokazać, "jak Chiny traktują swoich przyjaciół w porównaniu z przyjaciółmi Tajwanu".

- Chiny przedstawiają się jako państwo ułatwiające wymianę handlową i przyjazny Afryce partner gospodarczy, w przeciwieństwie do Donalda Trumpa i USA - oceniła cytowana przez stację BBC Lauren Johnston, badaczka z AustChina Institute.

Dowiedz się więcej:

TVN24

Eksperci wskazują jednak, że wyzwaniem pozostaje struktura handlu Chin z Afryką. Wartość tej wymiany w 2025 r. wynosiła blisko 350 mld dolarów. Afryka ma w tym bilansie deficyt o wartości 102 mld, który w 2025 r. był o 65 proc. większy niż rok wcześniej. Afryka eksportuje do Chin głównie surowce naturalne.

Komunistyczne władze Chin uznają Tajwan za swoje terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad wyspą kontroli. Pekin, w ramach polityki jednych Chin, nie nawiązuje kontaktów dyplomatycznych z państwami uznającymi Tajwan.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ChinyPekinAfrykaCła
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica