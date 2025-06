W grudniu ubiegłego roku Chiny już przyznały 33 najsłabiej rozwiniętym afrykańskim krajom prawo do bezcłowego eksportu 140 towarów, w tym ryżu, pszenicy, cukru, bawełny, oleju sojowego czy wełny, co z pewnością podniesie wartość wzajemnej wymiany, ponieważ w Afryce wiele krajów eksportuje te produkty, jak między innymi Uganda , Dżibuti, Benin, Tanzania .

W 2024 r. wartość ta wzrosła do 292 mld dolarów, w porównaniu z 13,9 mld w 2000 r., zgodnie z danymi z chińskiej administracji celnej cytowanymi w środę przez państwowy "Global Times".

Eswatini nadal z cłami

Wymiana handlowa Eswatini

Dyplomatyczna stałość Eswatini przynosi mu wymierne korzyści. W ubiegłym roku wymiana handlowa z Tajwanem wyniosła 12,7 mln dolarów. Oba kraje korzystają też z bezcłowego dostępu do ponad 100 produktów. Nie znaczy to, że to afrykańskie królestwo nie współpracuje z Chinami kontynentalnymi.