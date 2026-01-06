Chiny zaostrzają restrykcje. Przez "brutalną ingerencję"

Ćwiczenia Chin w okolicy Tajwanu Źródło: Reuters

Zgodnie z regulacjami chińskiego resortu handlu zakaz eksportu obejmuje wszystkie towary podwójnego zastosowania, które miałyby trafić do japońskich "użytkowników militarnych" lub podmiotów wspierających potencjał wojskowy Japonii. Restrykcje weszły w życie z chwilą ich ogłoszenia.

Chiny wprowadzają restrykcje na japońskie towary

Pekin zapowiedział również pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej wszelkich organizacji i osób z państw trzecich, które spróbują przekazać Japonii objęte sankcjami chińskie produkty.

Uzasadniając decyzję, rzecznik resortu handlu w Pekinie oświadczył, że słowa premierki Japonii z listopada ub.r. "stanowią brutalną ingerencję w wewnętrzne sprawy Chin i poważne naruszenie zasady jednych Chin", a skutki tych wypowiedzi są "wyjątkowo szkodliwe", co zmusiło Chiny do podjęcia działań w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego.

W listopadzie premierka Japonii Sanae Takaichi podkreśliła, że władze w Tokio potraktują ewentualny atak Chin na Tajwan jako "zagrożenie egzystencjalne", uzasadniające reakcję japońskiej armii.

Jeszcze w tym samym miesiącu Pekin wstrzymał import japońskich owoców morza.

Od zwycięstwa komunistów w kontynentalnych Chinach w 1949 r. Pekin traktuje Tajwan, gdzie schroniły się siły antykomunistyczne, jako zbuntowaną prowincję, która powinna zostać przyłączona do Chińskiej Republiki Ludowej.

