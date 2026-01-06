Chiny zaostrzają restrykcje. Przez "brutalną ingerencję"

Zgodnie z regulacjami chińskiego resortu handlu zakaz eksportu obejmuje wszystkie towary podwójnego zastosowania, które miałyby trafić do japońskich "użytkowników militarnych" lub podmiotów wspierających potencjał wojskowy Japonii. Restrykcje weszły w życie z chwilą ich ogłoszenia.
Chiny wprowadzają restrykcje na japońskie towary
Pekin zapowiedział również pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej wszelkich organizacji i osób z państw trzecich, które spróbują przekazać Japonii objęte sankcjami chińskie produkty.
Uzasadniając decyzję, rzecznik resortu handlu w Pekinie oświadczył, że słowa premierki Japonii z listopada ub.r. "stanowią brutalną ingerencję w wewnętrzne sprawy Chin i poważne naruszenie zasady jednych Chin", a skutki tych wypowiedzi są "wyjątkowo szkodliwe", co zmusiło Chiny do podjęcia działań w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego.
Tajwan, Chiny, Japonia
W listopadzie premierka Japonii Sanae Takaichi podkreśliła, że władze w Tokio potraktują ewentualny atak Chin na Tajwan jako "zagrożenie egzystencjalne", uzasadniające reakcję japońskiej armii.
Jeszcze w tym samym miesiącu Pekin wstrzymał import japońskich owoców morza.
Od zwycięstwa komunistów w kontynentalnych Chinach w 1949 r. Pekin traktuje Tajwan, gdzie schroniły się siły antykomunistyczne, jako zbuntowaną prowincję, która powinna zostać przyłączona do Chińskiej Republiki Ludowej.
Autorka/Autor: /kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEX PLAVEVSKI