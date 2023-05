Zagraniczne firmy doradcze pod lupą chińskich władz

Firmy doradcze pod lupą chińskich władz

UE jest jednym z największych partnerów handlowych Chin i źródłem inwestycji zagranicznych. We wtorek przedstawiciel Wspólnoty w Chinach przekazał, że działania w stosunku do firm doradczych nie są "dobrymi wiadomościami". Ambasador Jorge Toledo Albinana stwierdził, że rozszerzenie prawa antyszpiegowskiego może pozwolić na działania, które "niezbyt sprzyjają" deklarowanym przez Chiny celom dalszego otwierania gospodarki na globalny rynek i inwestycje zagraniczne.

Firmy zajmujące się doradztwem od dawna działają w Chinach, dostarczając badania i podstawowe informacje zagranicznym firmom, które chcą robić interesy w tym kraju. Naloty, które nastąpiły w tym samym czasie, co rozszerzenie chińskich przepisów antyszpiegowskich, wywołały niepokój wśród zagranicznych przedsiębiorców. Szczególnie japońskie firmy wyraziły obawy co do kontynuowania pracy w Chinach, a co najmniej 17 obywateli zostało zatrzymanych na podstawie ustawy antyszpiegowskiej od 2014 roku - wskazał "Guardian".