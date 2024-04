Ostrzeżenie dla Chin. Decyzja wielkiej agencji

Agencja Fitch obniżyła perspektywę ratingu dla Chin do negatywnej, tłumacząc to rosnącą niepewnością w sferze finansów publicznych. Zdaniem ekspertów w najbliższych latach polityka fiskalna Państwa Środka będzie odgrywać coraz większą rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego, co przyczyni się do pogłębiania zadłużenia. Władze w Pekinie nie kryją rozczarowania najnowszą decyzją agencji.

Agencja Fitch obniżyła perspektywę ratingu dla Chin do "negatywnej". Zdaniem ekspertów nowe prognozy odzwierciedlają rosnące ryzyko dla finansów publicznych ze względu na odejście "od wzrostu spowodowanego na nieruchomościach na rzecz tego, co rząd postrzega jako bardziej zrównoważony model rozwoju".

- Zmiana perspektywy przez Fitch odzwierciedla trudniejszą sytuację w chińskich finansach publicznych w związku ze spowolnieniem wzrostu i rosnącym zadłużeniem - powiedział Gary Ng, starszy ekonomista Natixis Asia-Pacific.

Agencja przewiduje, że deficyt sektora publicznego wzrośnie do 7,1 proc. PKB w 2024 roku z 5,8 proc. w roku ubiegłym. Jeśli prognozy się sprawdzą, będzie to najwyższy wynik od 2020 roku, kiedy to wskaźnik ten, ze względu na ograniczenia covidowe, osiągnął rekordowy poziom 8,6 procent.

Ocena ratingowa Chin

Fitch podtrzymał natomiast główną ocenę ratingową Państwa Środka na poziomie "A+". tłumacząc to solidnymi perspektywami wzrostu PKB, a także dużym oraz zróżnicowanym potencjałem gospodarczym. Wspomniane atuty częściowo równoważą zadłużenie, a także problemy fiskalne.

Ostrzeżenie ratingowe pojawiło się pomimo oznak, że chińska gospodarka staje na nogi. Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna przewyższyły prognozy w okresie od stycznia do lutego, po lepszych niż oczekiwano wcześniej wskaźnikach eksportu i inflacji konsumenckiej. Dane te wzmocniły nadzieje Pekinu na osiągnięcie tego, co analitycy określili jako ambitny cel wzrostu PKB do poziomu około 5,0 proc. w 2024 roku.

Chińskie ministerstwo finansów w wydanym w środę komunikacie nazwało decyzję Fitcha "godną ubolewania". Jednocześnie obiecało podjęcie kroków w celu zapobiegania i rozwiązywania ryzyka związanego z zadłużeniem. W grudniu na obniżenie perspektywy ratingowej zdecydowała się także agencja Moody's.

