Zniknął pięć lat temu z hotelu w Hongkongu. Chiński sąd skazał miliardera na 13 lat więzienia

Xiao został uznany za winnego przestępstw finansowych oraz łapownictwa. Sąd w Szanghaju skazał go na 13 lat więzienia i 6,5 mln juanów (ok. 955 tys. dolarów) grzywny, a należącemu do niego konglomeratowi Tomorrow Holding wymierzono karę w rekordowej wysokości 55,03 mld juanów (8,1 mld dolarów) – podała agencja Reutera.