Ze świata

Wzmacniają nadzór nad obywatelami. Algorytmy mają wyprzedzać zachowania

kamera kamery monitoring chiny shutterstock_2274270135
Inteligentne samochody z Chin. Ekspert o zagrożeniach
Chińskie władze wdrażają nową generację systemów nadzoru opartych na sztucznej inteligencji, które mają nie tylko rejestrować, ale też przewidywać zachowania obywateli - donosi dziennik "Financial Times". Eksperci ostrzegają, że to bezprecedensowe rozszerzenie możliwości masowego monitoringu i analizy społeczeństwa.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez "FT", chińskie władze wdrażają w całym kraju nowe systemy nadzoru oparte na AI, a jednocześnie funkcjonariusze są skłaniani do stosowania w swojej pracy tzw. podejścia prewencyjnego.

Modernizacja aparatu kontroli

Dziennik podkreślił, że te działania stanowią największy od lat krok Chin w kierunku modernizacji aparatu nadzoru zbudowanego dekadę temu, który jest wykorzystywany przez władze do monitorowania społeczeństwa, w tym m.in. ograniczania przestępczości ulicznej. Obecne możliwości tego systemu stają się coraz mniej wystarczające z powodu m.in. starzejącego się sprzętu i ograniczonych funkcji AI.

- Stary chiński system monitoringu działa reaktywnie. Nie radzi sobie dobrze z przewidywaniem i rozumieniem intencji osób, które nie są objęte bezpośrednim nadzorem - powiedział w rozmowie z "FT" Minxin Pei, ekspert ds. chińskiego systemu zarządzania i monitoringu z Claremont McKenna College w Kalifornii.

W ramach modernizacji systemu Pekin inwestuje w nowe generacje kamer i oprogramowania opartego na AI, które potrafią interpretować obrazy, rozpoznawać wzorce zachowań oraz wyszukiwać nagrania na podstawie pisemnych poleceń. Znacznie ogranicza to konieczność przeprowadzania "ręcznej" analizy przez funkcjonariuszy - zaznaczył "FT".

Komercjalizacja nadzoru

W ciągu ostatnich dwóch lat chińskie koncerny, takie jak Huawei i Hikvision, wprowadziły na rynek produkty wyposażone w systemy mogące przewidywać i wysyłać alerty dotyczące takich zachowań, jak niebezpieczna jazda samochodem, gromadzenie się tłumów czy postępowanie obywateli wskazujące na skłonności samobójcze.

Jak przypomniał dziennik, Chiny już obecnie posiadają jeden z najbardziej rozbudowanych systemów nadzoru, który wykorzystują do monitorowania i kontrolowania Ujgurów z Sinciangu na północnym zachodzie kraju.

W ostatnich latach nasiliła się liczba aktów przypadkowej przemocy, co sprawiło, że władze zaczęły dążyć do modernizacji istniejących systemów. Zdaniem Pei incydenty te ujawniły "ograniczenia obecnego chińskiego aparatu monitoringu". Według ekspertów te niepokojące zdarzenia związane są z kryzysem zdrowia psychicznego, pogłębionym m.in. przez ograniczenia związane z pandemią COVID-19.

Obawy obrońców praw człowieka

Organizacje zajmujące się prawami człowieka alarmują, że postępy w dziedzinie generatywnej AI i widzenia komputerowego dają chińskim władzom bezprecedensowe możliwości monitorowania zachowań społeczeństwa na dużą skalę.

- Filozofia chińskiego systemu nadzoru staje się coraz bardziej kompleksowa - przyznała w rozmowie z brytyjskim dziennikiem Maya Wang, analityczka w organizacji Human Rights Watch.

Źródło: PAP
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
