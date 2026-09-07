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Europejski przemysł zagrożony. Branża alarmuje

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Europejski przemysł może do końca 2026 roku stracić około 300 tysięcy miejsc pracy - ostrzega "The Guardian". Branża metalowa wskazuje na rosnącą rolę Chin w łańcuchach dostaw i domaga się reakcji Brukseli.

Organizacja dystrybutorów stali Eurometal zwróciła uwagę, że chińskie firmy coraz silniej wchodzą w europejskie łańcuchy dostaw. Sprzedają między innymi gotowe komponenty wykorzystywane w produkcji przemysłowej.

Według organizacji dalszy rozwój tego procesu może prowadzić do ograniczania produkcji w Europie. Zagrożone są miejsca pracy, inwestycje oraz specjalistyczna wiedza europejskich przedsiębiorstw.

- Chiny nie chcą być dostawcą surowców, chcą dostarczać gotowe produkty. Chcą znaleźć się w kluczowych łańcuchach dostaw, ponieważ wiedzą, że gdy przejmą nad nimi kontrolę, będą kontrolować cały łańcuch wartości - powiedział "The Guardian" prezes Eurometalu Alexander Julius.

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Nierówne warunki konkurencji

Eurometal przekonuje, że producenci działający w Europie ponoszą koszty związane między innymi z opłatami za emisję dwutlenku węgla oraz cłami na import stali. Tymczasem komponenty sprowadzane z Chin nie podlegają takim samym obciążeniom.

Zdaniem Juliusa ta różnica utrudnia europejskim przedsiębiorstwom konkurowanie z chińskimi producentami. Stawką są nie tylko wyniki firm, ale również utrzymanie fabryk i miejsc pracy w Unii Europejskiej.

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TVN24

Protest z symbolicznymi trumnami w Brukseli

W poniedziałek przedstawiciele branży metalowej zamierzają protestować przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli. Uczestnicy przemaszerują z 10 symbolicznymi trumnami.

Mają być na nich umieszczone między innymi hasła:

  • "konkurencyjność UE",
  • "miejsca pracy w przemyśle",
  • "europejskie fabryki".

Protest ma zwrócić uwagę unijnych władz na pogarszającą się sytuację przemysłu.

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Szymon Rębowski

Chiny zapowiadają odpowiedź na europejskie cła

Unia Europejska podjęła już działania, które mają chronić część przemysłu przed chińską konkurencją. W 2024 roku nałożyła dodatkowe cła na samochody elektryczne z Chin. W czerwcu tego roku podwyższyła również cła na import stali.

Unijny komisarz do spraw handlu Marosz Szefczovicz ocenił, że nierównowaga w handlu UE z Chinami, wynosząca około 360 miliardów euro rocznie, jest nie do utrzymania.

Z czerwcowej analizy Komisji Europejskiej wynika, że wysokie ceny energii oraz globalna konkurencja mogą doprowadzić do utraty ponad miliona miejsc pracy w europejskim przemyśle. Chiny oskarżają Unię Europejską o protekcjonizm i zapowiadają działania odwetowe, jeśli Bruksela wprowadzi kolejne ograniczenia wobec chińskich przedsiębiorstw i produktów.

Źródło: PAP
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Tagi:
Unia EuropejskaUrsula von der LeyenGospodarka Chin
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Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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