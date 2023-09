"Bardzo trudno jest nam zrozumieć stanowisko Chin". Unijny komisarz w Pekinie

Odmowa potępienia inwazji Rosji na Ukrainę przez władze w Pekinie "szkodzi wizerunkowi Chin" - ostrzegł w poniedziałek przebywający w Chinach unijny komisarz do spraw handlu Valdis Dombrovskis. W Pekinie doszło do spotkania Dombrovskisa z wicepremierem Chin He Lifengiem.