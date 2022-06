Chiny zwiększają import rosyjskiej ropy. "Jesteśmy dopiero na początku tego procesu"

czytaj dalej

Prezydent USA Joe Biden wezwał Kongres do zawieszenia federalnego podatku na benzynę i olej napędowy, a władze stanowe do zawieszenia stanowych podatków na trzy miesiące. Jak powiedział, da to rodzinom "trochę ulgi" w związku z rekordowymi cenami na stacjach. Zaapelował też do koncernów, by obniżyły ceny.