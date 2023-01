Rekordowa wymiana handlowa między Chinami i Rosją

Rosyjski gaz i ropa płyną do Chin

Rosja ponad dwukrotnie zwiększyła eksport gazu do Chin w 2022 roku, w ramach dążeń Moskwy do zróżnicowania kierunków sprzedaży energii - podała agencja Reutera, powołując się na dane ze źródeł branżowych.

Według rosyjskiego koncernu Gazprom import gazu ziemnego przez Chiny za pośrednictwem gazociągu Power of Siberia wzrósł o co najmniej 50 proc. w 2022 roku. Dostawy rosyjskiej ropy naftowej do Państwa Środka w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2022 roku wzrosły o 10 proc. rok do roku i wyniosły prawie 80 mln ton.