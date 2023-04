Chińska gospodarka zaskoczyła analityków

Produkt krajowy brutto (PKB) Chin wzrósł w pierwszym kwartale 2023 roku o 4,5 proc. rok do roku - wynika z opublikowanych we wtorek danych Narodowego Biura Statystycznego. Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków, zakładała wzrost o 4 proc. To także szybsze tempo niż w poprzednim kwartale, kiedy wzrost PKB Chin wyniósł 2,9 proc.