Ze świata Chiński odwet za europejskie sankcje. Na liście polska firma i uczelnia Oprac. Wiktor Knowski |

Samochody z Chin będą droższe? Michałek: są dwa powody Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NG HAN GUAN / POOL

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"W celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i interesów państwa, a także wypełniania międzynarodowych zobowiązań w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni oraz w reakcji na te działania strony europejskiej, Chiny zdecydowały o nałożeniu ograniczeń na 14 podmiotów z UE" - przekazał rzecznik resortu w komunikacie.

Jak dodał, krok ten stanowi odpowiedź na "rażące działania Unii Europejskiej" związane z nałożonymi w czwartek restrykcjami wobec 14 firm z Chin i Hongkongu w ramach 21. pakietu sankcji przeciwko Rosji.

Dwa polskie podmioty objęte sankcjami Chin

Na liście sankcyjnej znalazły się dwa polskie podmioty: spółka technologiczna Vigo Photonics z Ożarowa Mazowieckiego oraz Politechnika Wrocławska. Vigo Photonics specjalizuje się w produkcji materiałów i przyrządów półprzewodnikowych do zastosowań fotonicznych i mikroelektronicznych, jest też liderem na światowym rynku fotonowych detektorów średniej podczerwieni.

"Z zaskoczeniem przyjęliśmy informację o umieszczeniu Politechniki Wrocławskiej na liście chińskiego ministerstwa handlu. Nie możemy się do sprawy odnieść, bo nie mamy żadnych oficjalnych informacji. Będziemy je dopiero weryfikować" - przekazał Andrzej Charytoniuk z działu komunikacji Politechniki Wrocławskiej w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl.

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Poza nimi chińskie restrykcje uderzają m.in. w niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall i czeską firmę motoryzacyjną Tatra Trucks, francuskie centrum badawcze III-V LAB, a także przedsiębiorstwa z Włoch, Litwy i Holandii. Chiński resort handlu nie uzasadnił decyzji o objęciu wymienionych podmiotów sankcjami.

Co oznacza wpisanie na listę sankcyjną?

Zgodnie z opublikowanym dokumentem wpisanie firmy lub instytucji na listę oznacza bezwzględny zakaz eksportowania do niej oraz przekazywania jej przez podmioty trzecie wyprodukowanych w Chinach technologii i materiałów podwójnego zastosowania. Ewentualne odstępstwa od zakazu wymagają specjalnego zezwolenia od ministerstwa handlu ChRL.

W czwartek UE formalnie przyjęła 21. pakiet sankcji przeciwko Rosji, którym objęto m.in. 14 chińskich przedsiębiorstw oskarżanych o dostarczanie Moskwie komponentów dla przemysłu zbrojeniowego.

Władze Chin sprzeciwiają się unijnym restrykcjom, zapowiadając ochronę krajowych firm i regularnie wprowadzając środki odwetowe.