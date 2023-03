Największy chiński deweloper Country Garden spodziewa się pierwszej straty od wejścia na giełdę w 2007 roku

Country Garden - największy chiński deweloper - spodziewa się, że w 2022 roku odnotuje stratę. To pierwszy taki przypadek od czasu wejścia firmy na giełdę w 2007 roku. To będzie kolejny cios dla sektora nieruchomości w Państwie Środka - podał "Guardian".

W dokumencie przekazanym giełdzie w Hongkongu Country Garden podał, że straty w 2022 roku wyniosą od 5,5 do 7,5 mld juanów (ok. 3,5-4,8 mld zł). W 2021 r. zyski Country Garden osiągnęły 26,8 mld juanów (ok. 17,1 mld zł).

Największy chiński deweloper spodziewa się pierwszej straty

Podczas tegorocznej sesji parlamentarnej Chin prezydent Xi Jinping nadzorował przegląd agencji rządowych, zwłaszcza organów nadzoru finansowego - ma to na celu zapewnienie partii większego nadzoru i kontroli. Rząd chce zmniejszyć ryzyko w gospodarce i dąży do celu wzrostu PKB na poziomie 5 proc., w porównaniu z 3 proc. w 2022 r.

Przywrócenie zaufania do sektora nieruchomości, który zwykle odpowiada za około jedną czwartą PKB, będzie kluczem do ożywienia gospodarczego Chin. Anne Stevenson-Yang, chińska analityczka ekonomiczna i biznesowa, stwierdziła: - Rząd za bardzo się boi, by pozwolić deweloperom po prostu zbankrutować i przekazać aktywa gospodarstwom domowym, a właśnie to powinno się wydarzyć.