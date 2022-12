Chiny mają prześcignąć Stany Zjednoczone. Nowa prognoza

czytaj dalej

Departament Rolnictwa USA prowadzi dochodzenie przeciwko firmie Neuralink należącej do Elona Muska. Powodem jest śmierć co najmniej półtora tysiąca zwierząt w prowadzonych przez start-up badaniach. Pracownicy firmy mówią o presji wywieranej przez biznesmena, która miała doprowadzać do błędów w eksperymentach. "Nie działamy wystarczająco szybko. To doprowadza mnie do szału!" - ponaglał naukowców.