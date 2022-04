Ryzyko gwałtownego spowolnienia w Chinach. Bezrobocie najwyższe od prawie dwóch lat

Korzystniej sytuacja w Państwie Środka wygląda, jeżeli chodzi o wzrost PKB. Chińska gospodarka urosła mocniej niż przewidywali ekonomiści. I to mimo, że gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronowirem zmusił lokalne władze do wprowadzenia lockdownów w kilku dużych miastach, w tym w Szanghaju, który jest finansowym, produkcyjnym i spedycyjnym centrum Państwa Środka.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w pierwszym kwartale o 4,8 proc. rok do roku. Mimo że dane pozytywnie zaskoczyły analityków, to gospodarka wciąż rozwijała się poniżej celu, jakim był wzrost o 5,5 proc.

Koronawirus w Chinach. Polityka "zero tolerancji" wpływa na gospodarkę

Dużo gorzej wypadły dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Ta w marcu spadła o 3,5 proc. w ujęciu rocznym. To pierwszy spadek tego wskaźnika od lipca 2020 roku. W tym samym okresie bezrobocie wzrosło do 5,8 proc., czyli do najwyższego poziomu od maja 2020 roku.