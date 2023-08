Pierwszy zagraniczny rejs państwowej linii lotniczej od czasów pandemii

Nie ma informacji na temat tego, kto był na pokładzie rejsu z Korei Północnej do Chin i ilu pasażerów uczestniczyło w podróży - napisał portal stacji BBC. Loty między Pjongjangiem a Pekinem zostały ponownie uruchomione, aby mieszkańcy Korei Północnej mogli wrócić do domu - poinformowało biuro podróży Koryo Tours.

Wznowiono loty między Chinami a Koreą Północną

Z informacji uzyskanych przez agencję Reuters wynika, że Air Koryo na piątek zaplanowało również lot do Władywostoku. Byłyby to pierwszy rejs z Korei Północnej do Rosji od czasu pandemii. Podobnie jak w przypadku wtorkowego lotu do Chin, rejs w pierwszej kolejności ma pozwolić mieszkańcom Korei Północnej na powrót do domu.