Chiny kontra Tesla. Elon Musk musi się tłumaczyć

Szef Tesli Elon Musk powiedział, że jego firma mogłaby zostać zamknięta, jeżeli samochody, które produkuje byłyby używane do celów wywiadowczych. Wcześniej Chiny zabroniły użytkowania pojazdów Tesli na terenie tamtejszych obiektów wojskowych.

- Mamy bardzo silną motywację do zachowania poufności wszelkich informacji - powiedział Musk podczas China Development Forum. - Jeśli Tesla używa samochodów do szpiegowania w Chinach lub gdziekolwiek, to zostaniemy zamknięci - dodał. Musk zaapelował też o większe wzajemne zaufanie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.